Morre Osny Marchi, delegado de Polícia aposentado e ex-diretor da Ciretran de Votuporanga

Profissional teve atuação marcante na segurança pública e desenvolveu durante anos ações de educação e conscientização no trânsito

Faleceu neste sábado (12), aos 75 anos, Osny Marchi, delegado de Polícia aposentado que teve uma trajetória de destaque em Votuporanga. Ele nasceu em 18 de agosto de 1951.

Além da carreira na Polícia Civil, Marchi foi diretor da 29ª Ciretran de Votuporanga, função em que também se destacou pelas iniciativas voltadas à educação e à segurança no trânsito. Em 2010, sua atuação foi reconhecida oficialmente pela Câmara Municipal de Votuporanga, que aprovou voto de congratulação destacando seu trabalho.

Entre as ações desenvolvidas por Osny Marchi estava a realização anual da Semana Nacional do Trânsito, trabalho que promovia desde 2000. Uma das iniciativas envolvia a produção e distribuição de cartilhas educativas para estudantes de Votuporanga e região, além da realização de palestras nas escolas. Em 2010, mais de 15 mil cartilhas foram distribuídas em parceria com a Unifev.

Marchi também teve participação ativa na comunidade. Naquele período, conciliava suas funções profissionais com atividades no Rotary Club de Votuporanga, entidade da qual chegou a ocupar a presidência.

Osny Marchi era casado com Berbel e deixa duas filhas, genros, netos, demais familiares e amigos.

O velório será realizado neste domingo (13), das 8h às 11h, no Velório Municipal de Votuporanga. O sepultamento está previsto para o mesmo dia, entre 14h e 15h, no Cemitério Jardim da Paz, em São José do Rio Preto