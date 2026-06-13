Acidente deixa mulher ferida na Rodovia Euclides da Cunha 

A passageira do veículo sofreu ferimentos leves e foi encaminhada à UPA de Jales/SP.

Um acidente de trânsito mobilizou equipes de resgate na manhã desta sexta-feira (12.jun) na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), no perímetro urbano de Jales/SP.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária, a motorista de um carro de passeio perdeu o controle da direção na altura do km 584 e colidiu contra a defensa metálica às margens da pista.

Apesar da força do impacto, a condutora não sofreu ferimentos. Já uma mulher que estava no banco do passageiro sofreu ferimentos leves e precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Ela foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Jales, onde passou por avaliação médica e exames complementares.

As circunstâncias que culminaram no acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.