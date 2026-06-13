Brasil fecha preparação para estreia na Copa contra o Marrocos 

O primeiro compromisso do Brasil no torneio será neste sábado, às 19h, no MetLife Stadium, pela primeira rodada do Grupo C.

A Seleção Brasileira encerrou na tarde desta sexta-feira (12.jun) a preparação para a estreia na Copa do Mundo de 2026. A atividade foi realizada no CT de Columbia Park, em Nova Jersey, palco dos treinamentos da equipe comandada por Carlo Ancelotti nos Estados Unidos. O primeiro compromisso do Brasil no torneio será neste sábado, às 19h (de Brasília), contra o Marrocos, no MetLife Stadium, pela primeira rodada do Grupo C.

A tendência é que Ancelotti mantenha a base utilizada nos últimos treinamentos e não promova grandes surpresas na escalação. O principal ponto de atenção da comissão técnica segue sendo a lateral direita, após a lesão de Wesley, cortado da competição. Com isso, Danilo desponta como favorito para assumir a vaga. O experiente defensor voltou a atuar pelo setor no amistoso contra o Egito e agradou ao treinador italiano. Outra alternativa considerada é Ibañez, embora o jogador tenha como posição de origem a zaga.

Nos ajustes finais antes da estreia, Ancelotti observou algumas variações táticas e promoveu mudanças pontuais durante as atividades, mas sem alterar a espinha dorsal da equipe.

No meio-campo, Casemiro e Bruno Guimarães devem formar a dupla de volantes, enquanto Lucas Paquetá atuará com mais liberdade para se aproximar do setor ofensivo. Já no ataque, Matheus Cunha aparece como principal opção para atuar centralizado, formando o quarteto ofensivo ao lado de Raphinha, Vinícius Júnior e Paquetá.

A comissão técnica ficou satisfeita com o funcionamento da equipe nos últimos trabalhos, especialmente na ocupação dos espaços e na dinâmica entre os jogadores do meio e do ataque. Sem a posse de bola, a equipe tende a se reorganizar em um 4-2-4, característica trabalhada por Ancelotti desde sua chegada ao comando da Seleção.

Desta forma, a provável escalação do Brasil para enfrentar o Marrocos é: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Lucas Paquetá, Raphinha, Vinícius Júnior e Matheus Cunha.

O duelo marca o início da caminhada brasileira em busca do hexacampeonato mundial. Além de Marrocos, o Grupo C conta com Haiti e Escócia, adversários das próximas rodadas da fase de grupos.

E o Neymar?

O atacante Neymar ainda não deu as caras em campo. O jogador permanece na parte interna para tratar de uma lesão na panturrilha direita. Desta forma, o atleta não participará do duelo diante dos marroquinos, ficando de fora da estreia do Brasil.

A CBF informou que o último exame realizado pelo astro, na segunda-feira, apontou “boa evolução” dentro dos parâmetros esperados pela equipe médica. Ele continua cumprindo o cronograma de recuperação e preparação física.

A expectativa de Ancelotti é que Neymar tenha condições de atuar ao longo da fase de grupos da Copa, mesmo que não fique à disposição para a primeira partida. A falta de ritmo, porém, pode fazer o astro figurar apenas no último duelo, diante da Escócia.

Jogos da Seleção na Copa do Mundo

Brasil x Marrocos (1ª rodada da fase de grupos)

Data e horário: 13/06 (sábado), às 19h (de Brasília)

Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA)

Brasil x Haiti (2ª rodada da fase de grupos)

Data e horário: 19/06 (sexta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA)

Escócia x Brasil (3ª rodada da fase de grupos)