Fake news sobre radar de velocidade média assusta motoristas

Você já ouvir falar nos radares de velocidade média? É possível que nos últimos dias você tenha visto, em alguma rede social, especialmente o TikTok, conteúdos que alertam sobre a utilização deste tipo de medidor nas rodovias brasileiras. De acordo com os vídeos, os radares já estariam ativos e motoristas já estariam passíveis de tomar multa. As informações passadas, contudo, não são verdadeiras.

Ministério dos Transportes desmente informações divulgadas nas redes sociais e afirma que ainda não há previsão de implementação do modelo.

Autoesporte consultou o Ministério dos Transportes, que esclareceu que, no momento, não há fiscalização por velocidade média em operação ou em fase de testes autorizados pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) em nenhum estado brasileiro. Segundo o órgão, a implementação desse modelo de fiscalização depende de previsão legal específica no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Por esse motivo, a adoção definitiva da tecnologia não pode ocorrer apenas por meio de regulamentação infralegal.

O Ministério declarou, ainda, que não há previsão para viabilização do projeto: “A Senatran acompanha as discussões sobre o tema e presta suporte técnico ao Conselho Nacional de Trânsito (Contran), conforme suas competências legais. Há propostas em tramitação no Congresso Nacional, mas, neste momento, não há previsão para eventual alteração da legislação nem para a implantação desse modelo no país”, completou a assessoria do órgão oficial, por meio de nota.

Como o radar de velocidade média funciona?

O sistema de monitoramento de velocidade média precisa de ao menos dois radares para operar. No momento em que o motorista passa pelo primeiro aparelho, sua velocidade é registrada independentemente de estar acima ou abaixo do limite.

A medição que pode resultar em multa é feita quando o veículo atravessa o segundo radar. Nesse ponto final, o sistema fará o cálculo de quanto tempo o motorista levou para percorrer os dois pontos, obtendo a velocidade média com base na distância entre os radares.

Este tipo de velocidade é calculado a partir da divisão entre o espaço percorrido e o tempo total do percurso. Ou seja, para que o motorista esteja dentro do limite de velocidade média, é necessário percorrer do ponto 1 ao ponto 2 (determinados pela localização dos radares) num determinado tempo máximo, estabelecido pelo limite de velocidade da via.