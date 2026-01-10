Narração de Almir Cambra marca disputa por mais de R$ 500 mil no Votu International Rodeo

Evento será de 7 a 10 de maio. Almir Cambra é considerado o locutor mais técnico e premiado do Brasil.

Para colocar ainda mais emoção na disputa por seis carros e três motos, as montarias em touros do Votu International Rodeo serão narradas por Almir Cambra, o locutor mais técnico e premiado do Brasil. Com entrada gratuita todos os dias, a festa será de 7 a 10 de maio, no Centro de Eventos Helder Henrique Galera, em Votuporanga. Luan Santana, Matheus & Kauan, Rionegro & Solimões, Alok e Leonardo são as atrações musicais confirmadas.

Com 35 anos de carreira, jargões que marcam gerações e estilo próprio de narração focado no desempenho do animal e do atleta, Almir revela que está ansioso para retornar ao Votu International Rodeo.

“Foi muito importante para mim ter participado da primeira edição, marcando época na cidade com a realização de um evento que reuniu os melhores profissionais do esporte. O que mais me chamou a atenção foi a grande aceitação da população, que lotou o recinto todas as noites”, diz Cambra.

Somando os valores de todos os veículos que serão distribuídos aos campeões das disputas em montarias em touros do Votu International Rodeo, o total chega a R$ 560 mil, uma das maiores premiações já anunciadas no país.

“Esse salto considerável no investimento em 2026 representa valorização, reconhecimento e respeito com os profissionais que atuam no rodeio. Isso é muito importante para o setor”, afirma Almir.

Além do alto valor em prêmios, o Votu International Rodeo traz a inclusão de mais uma equipe na disputa. Agora, sete times se enfrentam: Associação de Campeões de Rodeio (ACR), Equipe Internacional, Liga Nacional de Rodeio (LNR), Arena Dreams Cup, Ekip Rozeta, Circuito Rancho Primavera (CRP) e Top 20 RR Ecopower.

Dos nove veículos que compõem a premiação, cinco serão destinados aos integrantes da equipe campeã e um ao vencedor da disputa individual. As três motos ficarão com o proprietário do touro eleito o melhor da competição, o responsável pela melhor boiada e a equipe vencedora na modalidade por times.

Line-up e estrutura

Do sertanejo à música eletrônica, a grade de shows do Votu International Rodeo promete surpreender o público. Na quinta-feira (7), Luan Santana abre a programação com seus maiores sucessos. Na sexta (8), Matheus & Kauan sobem ao palco. No sábado (9), Rionegro & Solimões e Alok se apresentam. Já no domingo (10), Leonardo encerra a festa em grande estilo.

Organizado pelo Grupo Tercio Miranda, com apoio da Prefeitura e da Câmara de Votuporanga, o Votu International Rodeo também terá melhorias estruturais para ampliar a experiência do público. Entre os destaques está a implantação de duas opções de Área VIP, desenvolvidas para atender diferentes perfis.

A primeira oferece acesso facilitado à festa, entrada liberada na boate The Bull Club, bar exclusivo, banheiros de alvenaria de acesso rápido e vista privilegiada da arena e do palco. Já a Área VIP Gold amplia o pacote de benefícios com open bar e open food, acesso à The Bull Club, entrada facilitada ao evento, banheiros de alvenaria próximos, lounge com mesas e cadeiras, espaços instagramáveis e vista privilegiada da arena e do palco.

Os ingressos já estão disponíveis no site Total Acesso, onde também é possível consultar o mapa com a localização de cada setor. As opções incluem diárias, combos de dois dias e o passaporte (clique aqui para garantir o seu).