Abel Ferreira é denunciado no STJD por expulsão em São Paulo x Palmeiras e pode pegar gancho 

Clubes envolvidos no clássico também estarão em pauta, por conta de atrasos no início e intervalo da partida em questão.

Palmeiras, São Paulo e Abel Ferreira foram denunciados ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva por má conduta no clássico do último sábado, que terminou com vitória alviverde por 1 a 0.

Os clubes podem ser enquadrados no artigo 206 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que consta: “Atrasar o início/reinício de jogo ou não apresentar a equipe no horário”.

O São Paulo, mandante da partida, atrasou cinco minutos no pré-jogo, após queima de fogos que antecedeu o apito inicial do árbitro Anderson Daronco. O Palmeiras, por sua vez, demorou três minutos para retornar dos vestiários e disputar o segundo tempo. A pena é de multa por minuto de atraso, que pode variar de R$ 100 (cem) a R$ 1000 (mil) reais.

O caso de Abel Ferreira é mais grave. O treinador foi denunciado no artigo 258, que prevê “assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada”. O treinador português foi expulso aos 33 minutos do segundo tempo do clássico, por segundo amarelo.

Mais tarde, Daronco revelou que foi chamado de “cagão” por Abel Ferreira. A pena do técnico do Palmeiras, caso aplicada, varia de um a seis jogos de suspensão. A acusação considera o treinador reincidente e cita que ele já foi expulso em três partidas nesta temporada.

“Desde que passou a atuar no país, em 2020, é o treinador que mais recebeu advertências e suspensões: trinta cartões amarelos e cinco cartões vermelhos. Um dado chama a atenção: nenhum atleta do Palmeiras ou outro técnico do país recebeu mais advertências do que ele durante esse recorte de tempo”, escreveu a procuradoria do STJD.

O julgamento das partes envolvidas deve acontecer até o dia 19 de abril. Abel Ferreira cumpre suspensão automática na partida contra o Grêmio, na próxima quinta-feira (2), às 21h30, na Arena Crefisa Barueri.

*Com informações do ge