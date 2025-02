Abel prepara mudanças para o mata-mata do Paulistão 

Verdão tem retorno de Murilo após suspensão e enfrenta o São Bernardo às 20h30 do sábado.

O Palmeiras treinou na manhã desta quarta-feira na Academia de Futebol preparando mudanças para enfrentar o São Bernardo às 20h30 do sábado, no estádio Primeiro de Maio, pelas quartas de final do Paulista.

Desta vez, a equipe conta com o retorno do zagueiro Murilo, que cumpriu suspensão na rodada final da primeira fase. Ele deve compor a zaga ao lado de Naves ou Benedetti.

Uma provável escalação no momento conta com: Weverton; Rocha, Murilo, Naves e Vanderlan; Emi Martínez (Aníbal), Richard Ríos e Veiga; Estêvão, Facundo Torres e Flaco López.

No treino desta quarta-feira, os jogadores fizeram um trabalho de aproximação e marcação com poucos toques na bola. Houve também uma atividade técnica com simulações de jogo, exercício por posição com ênfase em inversões de bola, saídas, ultrapassagens e finalizações.

O time ainda pode ter os reforços de Bruno Fuchs e Micael, que fez o primeiro treino na terça-feira.

Em recuperação atualmente estão Gómez e Piquerez com lesões musculares, Maurício com problema no ombro, além de Paulinho e Bruno Rodrigues se recuperando de cirurgia. Felipe Anderson avançou e está próximo do retorno.

O Verdão ainda trabalha durante o restante da semana antes de entrar em campo para a decisão, que acontece em jogo único. É o primeiro mata-mata do Paulistão, depois da classificação em segundo lugar do Grupo D.

*Com informações do ge