Mais de 5 mil litros de fertilizantes com irregularidades são apreendidos na região 

A operação realizada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) no noroeste paulista fiscalizou sete empresas na primeira semana de março e três delas estavam em desacordo com as normas.

Mais de 5 mil litros de fertilizantes com irregularidades foram apreendidos na região de São José do Rio Preto/SP. Sete empresas foram fiscalizadas na primeira semana de março e três delas estavam em desacordo com as normas.

A operação foi realizada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) em São José do Rio Preto, Cedral/SP, Urupês/SP e Olímpia/SP.

Um veículo que transportava produtos destinados à revenda de fertilizantes foi abordado durante a fiscalização. Em meio à carga, os auditores fiscais descobriram fertilizantes líquidos com rótulos contendo números de registro incompatíveis com as formulações declaradas, além de não haver registro desses produtos junto ao Mapa. A nota fiscal ficou retira e os lotes dos fertilizantes foram apreendidos no estabelecimento comercial responsável pelo veículo.

A ausência de comprovantes de controle de qualidade dos lotes e a inexistência de ordens de produção com o detalhamento das matérias-primas também foram identificadas.

Algumas empresas fabricavam outros tipos de produtos em áreas destinadas à produção de fertilizantes. Todas foram autuadas e terão que regularizar suas atividades conforme a legislação.

Segundo constatado pelos fiscais, algumas vendiam os fertilizantes pela internet.

A operação foi solicitada pelo Serviço de Fiscalização de Insumos e Sanidade Vegetal do Estado de São Paulo (SISV-SP) e executada por equipes das unidades regionais do Mapa em São José do Rio Preto e Araraquara.