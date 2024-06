Ranking da Fifa: Brasil sobe uma posição antes da Copa América 

Com resultados nos amistosos preparatórios, Brasil ultrapassa Inglaterra e assume quarto lugar.

O Brasil vai disputar a Copa América como o quarto melhor país no ranking da Fifa. A seleção brasileira subiu uma posição, ultrapassando a Inglaterra, graças ao desempenho nos amistosos preparatórios para a competição – vitória sobre o México, por 3 a 2, no Texas, e empate com os Estados Unidos, em 1 a 1, em Orlando. O pódio continua formado pela líder Argentina, seguida por França e Bélgica. A atualização foi divulgada nesta quinta-feira.

O Brasil soma 1.791,85 pontos. A Inglaterra foi a 1.787,88 e por isso desceu um posto. Nos amistosos preparatórios para a Eurocopa, a seleção inglesa derrotou a Bósnia por 3 a 0, em Newcastle, e perdeu para Islândia por 1 a 0, em Wembley. Apenas 6,13 pontos separam a Seleção da Bélgica. A Argentina lidera com 1.860,14.

Sediada nos Estados Unidos, a Copa América começa nesta quinta-feira, com o jogo de abertura entre a atual campeã Argentina e o Canadá, em Atlanta. O Brasil estreia na próxima segunda, contra Costa Rica, em Los Angeles. A Seleção está no grupo D e, na primeira fase, vai enfrentar também Paraguai e Colômbia.

A Eurocopa na Alemanha começou na sexta passada. Tanto a Euro quanto a Copa América têm a final marcada para o dia 14 de julho.

Confira o ranking da Fifa: Argentina (1860,14 pontos); França (1837,47 pontos); Bélgica (1797,98 pontos); Brasil (1791,85 pontos); Inglaterra (1787,88 pontos); Portugal (1747,04 pontos); Holanda (1746,66 pontos); Espanha (1729,92 pontos); Croácia (1728,30 pontos); e Itália (1724,37 pontos).

*Com informações do ge