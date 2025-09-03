Mais de 3 mil pacientes ‘faltam’ a consultas e exames na rede pública de Votuporanga 

Prefeitura e Santa Casa lançam campanha de conscientização sobre o impacto das ausências no sistema de saúde.

As reclamações nas redes sociais, e até presencialmente na Câmara Municipal de Votuporanga/SP, pela demora e/ou ausência de vagas para consultas e exames no município contrastam com um número preocupante, o alto índice de absenteísmo. Segundo informações divulgadas pela Prefeitura, em agosto, 3.188 pacientes não compareceram às consultas e exames (ultrassons e raio-x) agendados na rede municipal, um comportamento que afeta diretamente quem está na fila aguardando atendimento.

Os dados são do Núcleo de Atenção à Saúde da Santa Casa de Votuporanga, responsável pela gestão das 26 unidades de saúde do município, por meio de convênio com a Prefeitura. No total, foram 23.807 agendamentos realizados no mês, ou seja, mais de 13% dos pacientes não compareceram e também não comunicaram a ausência.

Setores mais afetados

O setor com maior índice de faltas foi o Serviço de Diagnóstico por Imagem, com destaque para:

Ultrassonografia: 184 agendamentos | 39 faltas (21%)

Raio-x: 272 agendamentos | 57 faltas (21%)

Outras unidades com alto índice de absenteísmo:

Consultório Municipal “Dr. Ruy Pedroso” – Palmeiras: 2.202 consultas | 354 faltas (16%)

Consultório Municipal “Dr. Martiniano Salgado” – Pró-Povo: 1.329 consultas | 210 faltas (16%)

CAPS AD (Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas): 206 agendamentos | 32 faltas (16%)

Para a secretária municipal da Saúde, Ivonete Félix, o compromisso com a saúde pública vai além do cuidado individual. É também um ato de cidadania: “Quando o paciente não comparece e não avisa, ele tira a oportunidade de outra pessoa que precisa de atendimento. Temos pacientes em filas aguardando, e essa ausência impacta todo o sistema. Precisamos de consciência e responsabilidade coletiva.”

Tecnologia a favor da pontualidade

Pensando em facilitar o dia a dia da população, a rede de saúde envia, com três dias de antecedência, mensagens via WhatsApp para lembrar e confirmar as consultas e exames agendados. O número é identificado com a logo da Santa Casa de Votuporanga. Ainda assim, o número de faltas segue alto.

“Temos um sistema de gestão eficiente e estruturado para atender bem. Mas a colaboração da população é essencial. Se não puder comparecer, é fundamental desmarcar com antecedência. Assim, outra pessoa pode ser chamada e ninguém fica sem atendimento”, reforça Marilza Cardi, gestora estratégica de filiais da Santa Casa.