5ª edição da Campanha “Ação entre Amigos” vai sortear carro e motocicleta 0 km 

A reunião na tarde desta quarta-feira (21) teve como objetivo alinhar detalhes da campanha que fortalecerá o apoio às entidades assistenciais de Votuporanga.

A solidariedade que transforma vidas chega à sua 5ª edição consecutiva de sucesso em Votuporanga. O Fundo Social de Solidariedade realizou na tarde desta quarta-feira (21.jan) uma reunião com as entidades locais para definir os detalhes da “Ação entre Amigos”, no Parque da Cultura.

Estiveram presentes a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba, o prefeito Jorge Seba (PSD), o vice-prefeito Luiz Torrinha (PL), o empresário Valmir Dornelas, além de representantes das entidades assistenciais.

A cada R$ 10 doados, o participante concorre ao sorteio de um carro 0 km e, ao mesmo tempo, contribui diretamente com as entidades participantes, que ficam com 100% do valor arrecadado para utilizar conforme suas necessidades.

Neste ano, novamente, será sorteada uma moto 0 km para a entidade que for responsável pelo bilhete premiado, ampliando o incentivo à mobilização solidária e reconhecendo o esforço das instituições envolvidas.

O empresário Valmir Dornelas destacou a importância das entidades sociais em Votuporanga, classificando-as como verdadeiros “anjos” da cidade. Ele enfatizou o espírito solidário que permeia a comunidade, sempre disposta a acolher e apoiar quem precisar. Dornelas expressou sua expectativa de que, neste ano, a campanha possa ultrapassar os R$ 800 mil: “Essa iniciativa tem um impacto relevante na vida dos atendidos pelas entidades”, disse.

Em sua fala, o prefeito Jorge Seba destacou que o que mais valoriza o município é a forte presença de pessoas guiadas por princípios sólidos, que moldam o presente e o futuro da cidade. Seba ressaltou que a campanha, agora uma tradição ao longo de cinco anos, é voltada para o coletivo e traz benefícios diretos, auxiliando diversas entidades que atendem a comunidade.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba, enfatizou a relevância da ação, destacando que, ao lado do prefeito, seu compromisso é com uma administração humanizada e acolhedora. Reconhecendo a importância das parcerias com diversas entidades, ela agradeceu a colaboração de todos os envolvidos, afirmando que essa ação é movida pelo coração. Rose mais uma vez elogiou o trabalho das entidades da cidade, ressaltando o carinho com que atendem seus assistidos.

Ela também anunciou que o sorteio do veículo será no dia 10 de maio durante o Votu Internacional Rodeo em celebração ao Dia das Mães: “As entidades podem contar comigo, pois farei sempre o melhor pelas entidades e buscar constantemente novas doações para beneficiar todos vocês”, falou.

O sucesso da ação conta com o apoio de importantes parceiros. Os veículos foram gentilmente doados pelo Ville Hotel Gramadão, Gramadão Empreendimentos e Ibis Hotel, reforçando o espírito de cooperação entre o poder público, a iniciativa privada e a comunidade.

Com o apoio fundamental da população, um simples gesto de solidariedade se transforma em esperança e oportunidade para quem mais precisa.

Para aproximar ainda mais a campanha da população, o carro 0 km será exposto ao longo do ano nos principais eventos da cidade, como Oba Festival, Churrascada do 8, Festa das Nações e o próprio Votu International Rodeo.

A Ação Entre Amigos apresentou um crescimento expressivo em sua arrecadação ao longo dos últimos quatro anos. Desde o início da campanha, foram arrecadados R$ 2,2 milhões. Em 2022, a arrecadação foi de R$ 397 mil. No ano seguinte, em 2023, o valor subiu para R$ 460 mil. Em 2024, a arrecadação alcançou R$ 613 mil e em 2025, o valor chegou a R$ 700 mil.