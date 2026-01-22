PM prende traficante e destrói plantação de maconha em Votuporanga 

O indivíduo plantava maconha no quintal da residência na zona sul da cidade.

Uma operação da Polícia Militar resultou na prisão em flagrante de um homem por tráfico de drogas na tarde desta segunda-feira (19.jan), na zona sul de Votuporanga/SP. A ação policial ocorreu por volta das 14h30 em uma residência situada na Rua Páteo da Fepasa, no bairro Estação, uma área que já vinha sendo monitorada devido a denúncias de comércio de entorpecentes. A descoberta do local foi facilitada pelo forte odor da droga, que chamou a atenção da equipe durante o patrulhamento preventivo pelo bairro.

Ao notarem o cheiro característico vindo do imóvel, os PMs observaram o morador no quintal e decidiram realizar a abordagem. Logo no início da vistoria, foram encontradas porções de maconha sobre uma mesa. O suspeito confessou aos agentes que mantinha mais drogas pela casa, onde foram localizadas porções já fracionadas e embaladas para a venda, além de dinheiro em notas diversas e ferramentas utilizadas para o preparo dos produtos ilícitos.

Em seguida, os PMs encontraram sementes de cannabis sativa e cinco pés de maconha de grande porte cultivados pelo morador no quintal do imóvel. Todo o material, que incluía as plantas, as drogas processadas e o dinheiro, foi recolhido pela equipe para servir como prova no processo judicial. O cultivo doméstico, associado à posse de itens de pesagem e embalagem, reforçou a acusação de tráfico.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes, onde o indivíduo foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.