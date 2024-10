Giuliano reprova atuação do Santos em derrota para o Goiás: “Não jogamos para vencer” 

Capitão do Peixe diz que time pagou o preço pela baixa intensidade em campo.

O meia Giuliano reprovou a atuação do Santos na derrota para o Goiás por 3 a 1, nesta segunda-feira, no estádio da Serrinha, em Goiânia/GO, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Capitão do Peixe no confronto, o camisa 20 fez críticas à forma como a equipe se portou em campo e disse que o Santos acabou pagando o preço pela baixa intensidade durante a partida.

“Não jogamos para vencer, fizemos um jogo muito abaixo. Era um jogo decisivo para nós, entramos em uma intensidade baixa e pagamos por isso. No nosso melhor momento, tomamos o terceiro gol. Ainda buscamos, mas a verdade é que não merecíamos vencer.”

O resultado manteve o Santos com 53 pontos e impediu que o time assumisse a liderança da Série B. O Novorizontino, que também foi derrotado na rodada, pelo Amazonas, segue na ponta, com 54 pontos.

Além disso, os gols sofridos também retiraram do Peixe a melhor defesa da competição. Este posto, agora, pertence ao Mirassol, que sofreu 21 gols. O Santos segue logo atrás, ao lado do Avaí, com 22 gols sofridos.

O próximo compromisso da equipe será contra o Mirassol, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os times se enfrentam neste sábado, às 18h30, na Vila Viva Sorte.

*Com informações do ge

