Homem suspeito de render família para roubar casa morre em confronto com policiais militares 

Segundo a Polícia Militar, trio fugiu em um BMW, abandonando o veículo e fugindo a pé para área de mata. Robson Christopher de França, de 25 anos, foi localizado com um revólver em Rio Preto, quando trocou tiros com PMs e morreu baleado. Um suspeito foi preso e outro fugiu.

Um homem suspeito de roubar uma casa morreu ao ser baleado em um confronto com policiais após fugir em um carro BMW. O crime ocorreu na tarde do último domingo (6.out), no Jardim Santo Antônio, em São José do Rio Preto/SP. Outro suspeito foi preso e um terceiro homem fugiu.

Segundo o boletim de ocorrência, registrado na segunda-feira (7), o trio armado invadiu uma casa para roubar, quando rendeu a família, fez ameaças e agrediu as vítimas com coronhadas na cabeça. A Polícia Militar foi acionada por um vizinho.

Ainda conforme o B.O., depois do crime, os bandidos fugiram em um carro Fiat Uno até o bairro Edson Baffi, quando trocaram para o BMW. Com ajuda do helicóptero Águia, a Polícia Militar perseguiu o trio, que abandonou o veículo na Avenida Benedito Olímpio da Silva.

Na sequência, os criminosos fugiram a pé para uma área de mata próxima. Robson Christopher de França, de 25 anos, foi localizado e estava armado com um revólver. Conforme o registro policial, os policiais revidaram os tiros do suspeito e o acertaram. O rapaz morreu no local.

O outro suspeito, de 31 anos, foi preso. A polícia constatou que ele trabalhou no comércio da família e já cumpriu pena por roubo. O terceiro envolvido não foi localizado.

As armas dos suspeitos e as dos policiais foram apreendidas. A ocorrência foi registrada como roubo e homicídio decorrente de intervenção policial.

*Com informações do g1

