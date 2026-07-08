Natielle Gama lança pré-candidatura a deputada federal na próxima semana 

O evento que deve reunir lideranças políticas ocorre na próxima segunda-feira (13), às 19h30, na Estância Krik.

Jorge Honorio

A vereadora Natielle Gama (Podemos) lança na próxima segunda-feira (13.jul), às 19h30, na Estância Krik, localizada às margens da Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), no km 524, em Votuporanga/SP, sua pré-candidatura ao cargo de deputada federal.

De acordo com o apurado pelo Diário, a expectativa é reunir apoiadores, lideranças políticas, representantes de diferentes segmentos da sociedade, convidados e imprensa. Na prática, o evento marcará o início da pré-campanha de Natielle Gama voltada às eleições de outubro de 2026.

Conforme noticiado pelo Diário, em abril, a vereadora confirmou sua pré-candidatura ao cargo de deputada federal pelo Estado de São Paulo. A oficialização ocorreu durante convenção partidária promovida na capital paulista, na presença de lideranças da legenda, como por exemplo, a presidente nacional do Podemos, deputada federal Renata Abreu.

Na sequência, já em junho, Natielle Gama chegou a ser cogitada para concorrer em outra empreitada, para compor uma chapa ao Senado, ao lado do nacionalmente conhecido Geraldo Rufino. No entanto, a possibilidade não evoluiu e o plano original foi mantido.

Desta forma, na próxima segunda-feira, Natielle Gama deverá apresentar oficialmente sua intenção de disputar uma cadeira na Câmara dos Deputados, em Brasília/DF, além de destacar propostas e diretrizes que pretende defender ao longo do período de pré-campanha.