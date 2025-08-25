Procurado pela Justiça é preso por tráfico de drogas em Votuporanga 

J.C.M., foi flagrado com porções de cocaína e maconha, além de apetrechos relacionados à traficância.

Um homem foi preso por tráfico de drogas na madrugada deste domingo (24.ago), no bairro Pró-Povo, em Votuporanga/SP.

Segundo apurado, policiais militares realizavam patrulhamento pela zona norte, quando pela Rua Sebastião Cecchini abordaram o suspeito, que carregava porções de cocaína embaladas e prontas para venda, além de dinheiro em espécie.

Questionado, J.C.M., admitiu a traficância e indicou que em sua residência, localizada a poucos metros do local da abordagem, havia mais drogas. No imóvel, os PMs encontraram porções de maconha, uma balança de precisão e diversos objetos usados para embalar e manipular os entorpecentes.

Em seguida, durante consulta no sistema, os policiais militares constataram que o homem já era procurado pela Justiça. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à Central de Flagrantes, onde foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.