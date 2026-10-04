TRE-SP emite zerésima para mostrar que sistema de totalização não tem nenhum voto antes das Eleições 2026

A cerimônia pública aconteceu na Sala de Imprensa do TRE-SP, instalada na sede da instituição, no centro da capital

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) realizou, neste sábado (3), véspera do 1º turno das Eleições 2026, a cerimônia de emissão do relatório da zerésima do Sistema de Gerenciamento da Totalização (Sistot). O documento mostra que não há nenhum voto computado no banco de dados do sistema de totalização. A cerimônia pública foi conduzida pelo presidente do Tribunal, desembargador Encinas Manfré, na Sala de Imprensa, instalada na sede da instituição, centro da capital.

“Este é um momento importante nos nossos trabalhos referentes às eleições. Consiste em uma demonstração e uma constatação de que nos nossos sistemas não há registro de qualquer voto. Então, o nosso sistema de gerenciamento dos dados estará sendo alimentado dessa forma, com o conhecimento de todos a respeito de não existir registro de voto”, declarou o presidente do Tribunal na abertura da cerimônia.

Também acompanharam o procedimento o vice-presidente do TRE-SP e corregedor regional eleitoral, desembargador Roberto Maia Filho, e o diretor-geral do Tribunal, André Pavim, além de juízas, juízes, procuradoras e procuradores eleitorais, servidoras e servidoras do Tribunal, além de veículos de imprensa, que registraram o momento.

A cerimônia de geração do documento é realizada primeiramente no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), relativa às eleições para presidente e vice-presidente e, em seguida, nos demais Tribunais Regionais, sobre as eleições para governador e vice-governador, senador e deputados federais e estaduais. As zonas eleitorais também geraram as suas respectivas zerésimas referentes às eleições federais e estaduais.

O Sistot é o sistema responsável por receber e processar os Boletins de Urna (BUs) e gerenciar a totalização dos resultados das eleições. A cerimônia de verificação dos sistemas eleitorais está fundamentada nos artigos 226 e 229 da Resolução TSE nº 23.751/2026 .

Zerésima da urna no dia da votação

O 1º turno das Eleições 2026 ocorre neste domingo (4). Antes do início da votação, às 8h, o presidente de cada mesa receptora de votos também emitirá o relatório zerésima da urna, que será assinado por ele, pelos demais mesários e fiscais dos partidos políticos e das coligações que desejarem. A votação na urna só pode ser iniciada depois que a zerésima for impressa, antes de o primeiro eleitor se dirigir ao equipamento para votar.

A emissão das zerésimas é um dos vários mecanismos de auditoria da Justiça Eleitoral que assegura a segurança e transparência da eleição. Neste sábado, também foram selecionadas as urnas que irão passar pelos Testes de Integridade e de Autenticidade no domingo (4).