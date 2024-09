 Recanto Tia Marlene e Proença Supermercado Celebram a Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla

Na última terça feira (27), em uma ação significativa, o Recanto Tia Marlene, em parceria com o Proença Supermercado, promoveu uma atividade especial em comemoração à Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que ocorreu de 21 a 28 de agosto. O evento contemplou 18 atendidos da instituição, proporcionando uma experiência prática e educativa que reforça a importância da inclusão e da autonomia.

A atividade foi desenvolvida com base nas particularidades dos atendidos, que puderam participar de um simulador de compras. Em sala de aula, eles tiveram contato com produtos que seriam “comprados”, passando pelo processo de escolha, cálculo de valores e pagamento no caixa. Essa experiência não apenas ensina sobre finanças pessoais, mas também promove a socialização e a prática de atividades do dia a dia.

Os educadores sociais Eliane, João e outros membros da equipe se envolveram ativamente na preparação da atividade. Além das compras simuladas, os atendidos participaram de uma oficina manual onde produziram carteiras e cartões personalizados. Cada cartão continha o nome do participante e o valor disponível para as compras, permitindo que compreendessem melhor o conceito de dinheiro e como utilizá-lo de forma consciente.

Em entrevista ao jornal Diário de Votuporanga a vice presidente da entidade e também fundadora da Instituição Maria de Lourdes Moraes, às assistentes sociais Bruna Gabriela Moreira Mazetti e Luiza Guilhemat e os educadores sociais João Ribeiro e Eliane Rodrigues Alves e o gerente comercial do Proença supermercado André Luiz Marqueti falaram sobre a importância e benefícios da ação para os atendidos, acompanhe:

DV: Conte um pouco sobre a ação que os atendidos realizaram no Proença Supermercado, benefícios e importância e sua mensagem para essa semana em comemoração a pessoa com deficiência intelectual e múltipla?

“Essa iniciativa não apenas promoveu o aprendizado prático, mas também enfatizou o protagonismo dos atendidos, mostrando à comunidade que as pessoas com deficiência são capazes de realizar atividades cotidianas com competência. O sucesso dessa ação gerou ideias para expandir a participação de mais atendidos nas próximas edições.

A estimulação é o melhor remédio porque todos têm capacidade além disso a interação vale muito. Eles se sentirão capazes e valorizados.”

(Maria de Lourdes Moraes – Vice Presidente e fundadora do Recanto Tia Marlene)

DV: Como foram os trabalhos das oficinas em sala de aula com os atendidos até que a ação pudesse ser vivenciada de fato no Proença supermercado?

“Na instituição, foi realizada uma simulação de mercado com os atendidos, utilizando embalagens de produtos e dinheiro impresso para reconhecer notas e valores. Os participantes aprenderam a trabalhar com preços e trocos, usando um simulador de mercado no computador para entender variações de preços entre marcas. Além disso, praticaram a elaboração de listas de compras, compreendendo os departamentos do mercado e a necessidade dos itens. Essa atividade foi um passo importante para culminar na experiência real de compras no mercado.”

(João Ribeiro – Educador social)

DV: Como está sendo para você vivenciar aqui no supermercado todo trabalho simulado com os atendidos em sala de aula?

“Trabalhar com os atendidos ao longo do ano foi uma experiência extremamente gratificante. Este momento é especial para mim, pois simboliza um aprendizado mútuo entre nós, monitores, e os atendidos. A palavra que melhor descreve este dia é gratidão, pois sinto uma alegria imensa por poder contribuir na vida deles e por compartilhar com eles a rotina da instituição, destacando a importância da interação com a comunidade.”

(Eliane Rodrigues Alves – Educadora social)

DV: Como foi para o Proença Supermercado essa parceria com o Recanto Tia Marlene?

“O Proença é um parceiro fundamental da entidade, realizando várias ações, como a campanha de arrecadação de brinquedos no final do ano. A relação é afetiva, refletindo o acolhimento das crianças e o trabalho da equipe. A ação atual reforça esse vínculo, sendo gratificante observar a motivação da equipe durante a campanha, evidenciando seu envolvimento com a comunidade.”

(André Luiz Marqueti – Gerente Comercial do Proença Supermercado)

DV: Qual foi a importância de criar um cartão de compras simbólico para cada atendido durante a atividade?

“Para que eles entendam o valor que cada um têm, para administrar suas escolhas e realizar suas compras de forma consciente e satisfatória.”

(Bruna Gabriela Moreira Mazetti – Assistente social)

DV: De que maneira essa ação se relaciona com a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla?

“A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, celebrada anualmente entre os dias 21 e 28 de agosto, é um momento de grande importância para a promoção da conscientização sobre os direitos e as necessidades das pessoas com deficiência. Então essa ação é uma forma de demostrar a comunidade o protagonismo de nossos atendidos e que são capazes de realizar suas escolhas e efetivar os seus direitos.”

(Bruna Gabriela Moreira Mazetti – Assistente social)

DV: Existem planos para expandir essa atividade para mais atendidos no futuro? Se sim, como isso será feito?

“Sim, através da ampliação desta atividade em demais oficinas ofertadas pela instituição, assim abrangendo cada vez mais nosso público atendido.”

(Bruna Gabriela Moreira Mazetti – Assistente social)

DV: Qual a mensagem que você deixa em celebração a semana nacional da pessoa com deficiência intelectual e múltipla?

“Para que a inclusão de pessoas com deficiência se torne uma realidade efetiva, é essencial transformar a consciência coletiva e assegurar que essas pessoas estejam presentes em todos os âmbitos da sociedade. Cada um de nós possui habilidades únicas; portanto, é fundamental desenvolver metodologias adequadas e proporcionar oportunidades que permitam o pleno desenvolvimento dessas capacidades.”

(Luiza Guilhemat – Assistente social)

O Recanto Tia Marlene reafirma seu compromisso em promover a inclusão e o respeito às diferenças, utilizando momentos como esse para conscientizar a sociedade sobre as potencialidades das pessoas com deficiência. Vale ressaltar que a parceria com o Proença Supermercado foi fundamental para tornar essa experiência possível e impactante.

(Andrea Anciaes)

Na última terça feira (27) os atendidos do Recanto Tia Marlene vivenciaram a experiência de fazer compras, aprendendo a importância da autonomia onde puderam vivenciar momentos especiais. Veja as fotos: