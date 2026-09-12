Encontro de Carros Antigos começa hoje no Parque da Cultura em Votuporanga

11ª edição reúne veículos históricos, música, gastronomia e ação solidária neste sábado e domingo; entrada para o público é gratuita

O Parque da Cultura de Votuporanga recebe, a partir deste sábado (12), a 11ª edição do Encontro de Carros Antigos, evento que promete movimentar a cidade durante todo o fim de semana com exposição de veículos históricos, shows, gastronomia e atrações para toda a família.

Promovido pelo Vintage Club Votuporanga em parceria com a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, o encontro reúne colecionadores, admiradores do antigomobilismo e visitantes de Votuporanga e de diversas cidades da região.

De acordo com a programação divulgada pela Prefeitura, as atividades para o público começam neste sábado, a partir das 15h, e seguem até domingo (13), com encerramento previsto para as 22h. A entrada é gratuita.

Além das relíquias sobre rodas, o Parque da Cultura terá praça de alimentação com food trucks e atrações musicais.

Shows neste sábado

A programação musical deste sábado terá a Banda Zequinha de Abreu, que sobe ao palco às 18h. Mais tarde, às 21h, será a vez da Lua Nua – Mamonas Assassinas Cover, com apresentação que também integra as homenagens aos 30 anos do legado dos Mamonas Assassinas.

No domingo, a programação continua e terá, entre as atrações, um tributo a Raul Seixas.

O encontro já se consolidou no calendário de eventos de Votuporanga e proporciona uma verdadeira viagem pela história do automobilismo. Modelos que marcaram diferentes épocas ajudam a despertar lembranças entre os mais velhos e a curiosidade das novas gerações.

Evento também terá ação solidária

Para os expositores, a inscrição poderá ser feita mediante a entrega de dois litros de leite ou contribuição de R$ 10. Os alimentos arrecadados serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga.

A população que visitar o encontro também está convidada a participar voluntariamente da campanha, com a doação de um litro de leite.

A expectativa dos organizadores é transformar novamente o Parque da Cultura em ponto de encontro de apaixonados por veículos antigos, famílias e visitantes durante os dois dias de programação.

SERVIÇO

11º Encontro de Carros Antigos de Votuporanga

Quando: sábado (12) e domingo (13)

Local: Parque da Cultura

Início da programação neste sábado: 15h

Sábado, 18h: Banda Zequinha de Abreu

Sábado, 21h: Lua Nua – Mamonas Assassinas Cover

Domingo: Tributo a Raul Seixas

Encerramento: domingo, às 22h

Entrada: gratuita