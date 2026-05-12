Coral Canto Livre apresenta homenagem especial às mães em Votuporanga

Espetáculo gratuito será realizado neste sábado, 16 de maio, no Centro de Informações Culturais e Turísticas ‘Marão Abdo Alfagali’, com repertório marcado por emoção e valorização da música coral.

@caroline_leidiane

A música coral será protagonista de uma noite dedicada ao afeto e à sensibilidade em Votuporanga. Neste sábado, 16 de maio, o Coral Canto Livre realizará uma apresentação especial em homenagem ao Dia das Mães, celebrado no último domingo, dia 10.

Reunindo vozes femininas e masculinas, o espetáculo foi preparado para celebrar o amor, a união e a gratidão materna por meio de um repertório marcado pela emoção e pela delicadeza das interpretações.

A apresentação será realizada às 19h, no Auditório Externo do Centro de Informações Culturais e Turísticas “Marão Abdo Alfagali”, no Parque da Cultura, com entrada gratuita.

A expectativa é reunir familiares, apreciadores da música coral e público geral de Votuporanga e região em uma noite marcada por emoção e valorização cultural.

Com repertório cuidadosamente selecionado para a data, o grupo promete conduzir os espectadores por interpretações musicais que ressaltam sentimentos de admiração e gratidão.

O espetáculo terá duração aproximada de 50 minutos e contará com quatro a cinco canções especialmente voltadas à homenagem ao Dia das Mães, além de outras músicas que abordam temas como amor, esperança e união. A apresentação contará com direção musical e regência de Thiago Gualberto.

Sobre o Coral Canto Livre

Integrando a Escola Municipal de Artes, o Coral Canto Livre é uma iniciativa da Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga. Criado em 2012 por meio do programa Bolsa Cultura, o projeto é voltado a pessoas com mais de 15 anos que desejam cantar, mesmo sem experiência ou formação musical.

A proposta busca incentivar a participação da comunidade na música coral, promovendo integração, aprendizado artístico e convivência cultural. Ao longo dos anos, o grupo consolidou apresentações que unem técnica vocal e expressão artística, enriquecendo a cena cultural do município.

Atualmente, o coral conta com aproximadamente 60 integrantes, sendo que cerca de 40 coralistas participarão da apresentação especial em homenagem ao Dia das Mães.

Homenagem ao Dia das Mães – Coral Canto Livre