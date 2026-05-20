11ª edição do Cienp confirma Leo Chaves e Monja Coen, em Votuporanga

Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista será nos dias 22 e 23 de julho e abordará infância, vínculos e aprendizagem.

A 11ª edição do Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista (Cienp) já anunciou dois nomes de sua programação: o cantor, compositor e palestrante Leo Chaves e Monja Coen. O evento será realizado nos dias 22 e 23 de julho de 2026, na Cidade Universitária da Unifev, em Votuporanga.

Com o tema “Infância, Vínculos e Aprendizagem”, o congresso reunirá especialistas, educadores, gestores e profissionais da área em uma programação voltada à troca de experiências, atualização profissional e reflexões sobre o desenvolvimento humano e a educação.

Conhecido nacionalmente pela trajetória na dupla Victor & Leo, Leo Chaves também se destaca atualmente como palestrante, abordando temas como liderança, propósito, inteligência emocional e desenvolvimento pessoal.

Já Monja Coen é autora de mais de 30 livros e uma das principais referências brasileiras em reflexões sobre cultura de paz, convivência, escuta e desenvolvimento humano. Sua participação no Cienp amplia o olhar sobre vínculos, afeto e aprendizagem, especialmente na relação entre professor, aluno e família.

Segundo a secretária municipal da Educação de Votuporanga e coordenadora executiva do Arranjo de Desenvolvimento da Educação (ADE Noroeste Paulista), Silvia Letícia, o congresso reforça a importância de discutir a educação de forma ampla, considerando não apenas o aprendizado técnico, mas também os vínculos construídos ao longo do processo educacional.

“Falar sobre infância, vínculos e aprendizagem é falar sobre relações humanas. O Cienp chega à sua 11ª edição promovendo reflexões fundamentais para o presente e o futuro da educação, reunindo profissionais, pesquisadores e especialistas que contribuem diretamente para uma prática mais humana, acolhedora e transformadora”, destaca Silvia.

Além das palestras, o evento contará com oficinas, minicursos, espaço dos Expositores, Praça de Alimentação e lançamentos voltados à área da educação, consolidando-se como um dos principais encontros educacionais do interior paulista.

Realização

A 11ª edição do Cienp é realizada pelo ADE Noroeste Paulista, Associação dos Municípios da Araraquarense (AMA), Consórcio Intermunicipal do Noroeste Paulista (CINORP), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP/Câmpus Votuporanga) e Unifev. Mais informações pelo www.cienp.com.br.