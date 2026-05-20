Celular no banheiro aumenta em 46% o risco de hemorroidas, aponta estudo

Pesquisa publicada na revista PLOS One mostra que permanecer mais de cinco minutos sentado no vaso sanitário favorece congestão vascular e pode agravar sintomas intestinais.

Levar o celular para o banheiro e passar vários minutos rolando a tela virou um hábito comum e cada vez mais preocupante para médicos. Um estudo publicado na revista científica PLOS One revelou que pessoas que usam o aparelho enquanto estão sentadas no vaso sanitário permanecem mais tempo no banheiro e apresentam aumento de 46% no risco de desenvolver hemorroidas.

Embora o assunto ainda seja cercado de tabu e constrangimento, mais da metade dos adultos já teve ou terá hemorroidas em algum momento da vida. Para especialistas, o uso do celular durante a evacuação se tornou apenas a versão digital de um comportamento antigo: levar revistas, jornais ou livros para o banheiro. A diferença é que, agora, o conteúdo praticamente não tem fim.