Atraso na entrega do desfavelamento irrita mutuários que ameaçam invadir imóveis 

A previsão inicial para entrega das 185 moradias era março de 2026, contudo atrasos e possível agenda política ameaçam deixar entrega só para depois das eleições. Prefeitura afirmou que segue em contato com a CDHU e aguardando liberação para a entrega dos imóveis.

Jorge Honorio

O atraso na conclusão e entrega das 185 moradias do desfavelamento da zona sul de Votuporanga/SP – Conjunto Habitacional Thui Seba – que tinha previsão inaugural para março de 2026 tem causado profunda irritação nos mutuários. Em material enviado ao Diário, futuros moradores demostram incômodo com a demora e a falta de um cronograma de ações por parte da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) e Prefeitura de Votuporanga.

A irritação se tornou maior após boatos de que as casas ainda só não foram entregues devido à falta de agenda do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), em comparecer à Votuporanga, uma vez que, o próprio chefe do Executivo confirmou ao líder comunitário Colorido e interlocutores, como por exemplo, o ex-deputado estadual Danilo Campetti, que pretende marcar presença no ato.

Nos bastidores, as informações davam conta de que o aperto da agenda política e dos prazos, tendo em vista a corrida eleitoral, na busca pela reeleição ao comando do Palácio dos Bandeirantes, poderia forçar a entrega dos imóveis somente após as eleições, em outubro.

De acordo com áudios e mensagens enviados ao Diário, irritados, os mutuários ameaçam um protesto em frente à Prefeitura, seguido por uma invasão das casas, caso à não haja um posicionamento oficial e um cronograma de entrega.

Procurada pelo Diário, nesta quarta-feira (20.mai), a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano de Votuporanga informou que as obras do Conjunto Habitacional Thui Seba seguem em fase final de execução e liberação.

“O empreendimento é de responsabilidade da CDHU, órgão do Governo do Estado de São Paulo, com execução realizada por empresa terceirizada. Neste momento, a obra passa pelas etapas finais de execução, seguidas pelos procedimentos técnicos, administrativos e de vistoria do seguro, necessários para a conclusão oficial e posterior entrega das unidades habitacionais”, diz trecho do comunicado.

“A Secretaria segue em contato com a CDHU e aguarda liberação para a entrega dos imóveis. A orientação é para que os futuros moradores evitem qualquer situação que possa comprometer os procedimentos de finalização, vistoria e regularização do empreendimento”, concluiu a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano de Votuporanga.

Conforme noticiado pelo Diário, a obra, composta por 185 moradias, é fruto de uma parceria entre o Governo do Estado de São Paulo, por meio da CDHU, e a Prefeitura de Votuporanga. A entrega das moradias, que são destinadas a famílias que vivem em áreas de risco e vulnerabilidade social, promovendo inclusão, dignidade e melhores condições de vida, colocando fim a uma espera de mais de 50 anos.