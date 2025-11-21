Yuri celebra quebra de tabu do Corinthians e põe Libertadores na mira: “Quatro finais para nós” 

Centroavante marcou dois gols na vitória por 3 a 1 sobre o São Paulo, na Neo Química Arena.

Autor de dois gols da vitória do Corinthians por 3 a 1 sobre o São Paulo, nesta quinta-feira, o atacante Yuri Alberto celebrou o resultado, que quebrou um jejum de dois anos sem ganhar do rival, e colocou a classificação para a pré-Libertadores como objetivo para o Campeonato Brasileiro.

“Vitória importantíssima dentro de casa. Ganhar clássico, quebrar esse tabu, importante demais. Só agradar a Deus por esses dois gols, mais dois gols em clássicos. Gratificante demais. Vamos atrás do nosso grande objetivo, estar em uma pré-Libertadores, classificar para a Libertadores. Tem mais quatro jogos que são quatro finais para nós”, disse o centroavante em entrevista na saída de campo à Record, na Neo Química Arena, nesta quinta-feira.

O Corinthians não vencia o São Paulo desde julho de 2023. Foram sete jogos neste período, com seis derrotas e um empate.

O resultado na 34ª rodada fez o Corinthians chegar a 45 pontos no Brasileirão, ficando na 10ª colocação na tabela. O Timão está a oito pontos de distância do Bahia, o primeiro time no G-7 que classifica para a Conmebol Libertadores.

Nos últimos quatro jogos do Brasileirão, o Corinthians jogará contra Cruzeiro [neste domingo (23), às 20h30], Botafogo, Fortaleza e Juventude.

*Com informações do ge