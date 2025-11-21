Votuprev inicia atendimentos na nova sede na segunda-feira 

Espaço moderno e acolhedor passa a abrigar o atendimento aos servidores municipais.

O Instituto de Previdência do Município de Votuporanga (Votuprev) inicia os atendimentos na nova sede na próxima segunda-feira (24.nov). O investimento total da obra, realizado com recursos próprios da autarquia, foi de aproximadamente R$ 1,029 milhão e resultou em um espaço com mais de 300 metros quadrados de área construída, planejado para oferecer melhores condições de acolhimento e atendimento aos segurados.

O diretor-presidente Adauto Mariola destacou a importância da mudança: “O Votuprev entrega um ambiente mais moderno e acolhedor para o atendimento ao servidor público municipal. Esta nova sede foi planejada para aprimorar a experiência de quem utiliza nossos serviços e reforça nosso compromisso de cuidar ainda mais de quem cuida do serviço público.”

A nova sede está localizada na Avenida Sebastião Vaz de Oliveira, nº 447, no bairro Jardim Baldissera. Mais informações pelo telefone (17) 3421-6058.