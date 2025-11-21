Apreensões de drogas em rodovias do interior paulista ultrapassam 110 toneladas em 2025 

No ano passado foram apreendidas cerca de 106 toneladas. Região de Presidente Prudente, Bauru e São José do Rio Preto tiveram destaque segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Um levantamento divulgado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) nesta sexta-feira (21.nov) aponta que as apreensões feitas pela Polícia Rodoviária no estado de São Paulo já somam mais de 110 toneladas em 2025. O número supera todo o volume registrado em 2024, que foi de 106 toneladas, mesmo antes do encerramento do ano.

Das 168 toneladas recolhidas pelas forças policiais, 111 toneladas foram localizadas nas rodovias paulistas, pela integração das câmeras do programa Muralha Paulista.

Adamantina/SP, por exemplo, registrou uma apreensão de quase 8 toneladas de maconha escondidas em uma carga de gesso. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), esta é a maior apreensão do ano na região de Presidente Prudente.

Ainda conforme a SSP, apenas entre os dias 5 e 13 de novembro, aproximadamente 11 toneladas foram apreendidas nos municípios de Presidente Prudente, Bady Bassitt, Jales, Sarapuí e Palmital.

Conforme o coronel Hugo Araújo Santos, comandante da PM Rodoviária, o programa é usado para identificar veículos suspeitos de serem usados no tráfico por meio do monitoramento das placas.

Grandes apreensões da região

As regiões de Presidente Prudente, Bauru, Itapetininga e São José do Rio Preto registraram grandes apreensões ao longo do ano.

Na região de Itapetininga, policiais encontraram 4 toneladas de maconha escondidas em uma carga de plástico em Sarapuí/SP. O motorista foi preso em flagrante.

Já em Álvares Machado/SP, um homem de 37 anos foi preso em flagrante transportando 4,8 toneladas de maconha em um caminhão abordado na Rodovia Raposo Tavares (SP-270). O condutor, morador de Campinas/SP, foi preso em flagrante.

Em Bady Bassitt/SP e Jales/SP, dois caminhoneiros foram presos transportando cerca de 3,7 toneladas de maconha com destino a Belo Horizonte. À época, as duas ocorrências foram registradas como tráfico de drogas e os suspeitos foram levados às delegacias da Polícia Federal.

Em Palmital, um motorista também foi preso após ser pego transportando 1,8 tonelada de maconha em meio a carga de aparas de madeira. O suspeito, que não possui antecedentes criminais, relatou que recebeu a carreta com a droga em Foz do Iguaçu/PR e para entregar em Cotia/SP.

*Com informações do g1