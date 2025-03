Mulher é internada em estado grave após ser esfaqueada pelo ex-marido em Ouroeste 

Crime ocorreu no sábado (8), Dia da Mulher. Valdir dos Santos invadiu a casa onde morava com a ex-mulher e a esfaqueou várias vezes no peito e, depois, deu uma facada no próprio peito; homem não resistiu aos ferimentos.

Uma mulher, de 34 anos, ficou gravemente ferida após ter casa invadida e ser esfaqueada pelo ex-marido, de 33, em Ouroeste/SP. O crime aconteceu no último sábado (8.mar), no Dia Internacional da Mulher.

Segundo apurado pela reportagem, Valdir dos Santos, invadiu a casa onde morava com a ex-mulher e a esfaqueou várias vezes no peito.

Depois, deu uma facada no próprio peito. Ambos foram socorridos pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levados ao hospital na cidade.

De lá, a mulher foi transferida para o Hospital de Base de São José do Rio Preto/SP e segue na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em estado grave, até a última atualização desta reportagem.

O homem estava internado na Santa Casa de Fernandópolis/SP, mas não resistiu ao ferimento e morreu no domingo (9). O corpo dele foi enterrado em Ouroeste, também no domingo.

A ocorrência foi registrada como tentativa de feminicídio. O casal tem uma filha de dez anos.

*Com informações do g1