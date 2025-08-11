XXI UNIC abre chamada para submissão de práticas investigativas

Inscrições de trabalhos para o Congresso Regional de Práticas Investigativas da Unifev poderá ser feita até o dia 1º de outubro pelo link unifev.edu.br/unic2025

É hora de compartilhar sua pesquisa com o mundo. A Unifev, por meio de sua Coordenação de Pesquisa, abriu as chamadas para submissão de práticas investigativas para o XXI UNIC – Congresso Regional de Práticas Investigativas, que será realizado no dia 11 de novembro, na Cidade Universitária.