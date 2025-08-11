XXI UNIC abre chamada para submissão de práticas investigativas

Inscrições de trabalhos para o Congresso Regional de Práticas Investigativas da Unifev poderá ser feita até o dia 1º de outubro pelo link unifev.edu.br/unic2025
É hora de compartilhar sua pesquisa com o mundo. A Unifev, por meio de sua Coordenação de Pesquisa, abriu as chamadas para submissão de práticas investigativas para o XXI UNIC – Congresso Regional de Práticas Investigativas, que será realizado no dia 11 de novembro, na Cidade Universitária.
O UNIC é voltado para acadêmicos, estudantes e profissionais compartilharem conhecimentos, discutirem novas ideias e contribuírem para o avanço da pesquisa. As submissões de trabalhos para esta edição estão abertas até 1º de outubro. Para participar, basta acessar o link unifev.edu.br/unic2025, preencher os dados solicitados e postar o seu resumo. O regulamento, manual de inscrição, templates e modelo de resumo estão em “+detalhes”. Basta clicar e rolar a barra para baixo.
Conforme explica o coordenador de pesquisa da Instituição, Prof. Dr. Edson Roberto Bogas Garcia, é uma oportunidade para pesquisadores de Instituições de Ensino Superior de toda a região, que podem apresentar os resultados de suas práticas investigativas em diversas áreas do conhecimento. Serão aceitos trabalhos relacionados a práticas de qualquer natureza, realizados em sala de aula ou fora dela”.
Nesse sentido, podem ser pesquisas resultantes de atividades acadêmicas, além de trabalhos de conclusão de curso (TCC), dissertações e teses, nas áreas de Ciências Biológicas e Saúde; Exatas e Humanas; e Sociais. “O Unic tem um objetivo claro de valorizar o conhecimento e a produção acadêmica. Nosso propósito é impulsionar o desenvolvimento social, cultural e educacional de toda a região”, ressaltou Bogas.
As inscrições são gratuitas. Para dúvidas e outras informações, entre em contato pelo telefone (17) 3405-9999 ou pelo e-mail coordenacaodepesquisas@fev.