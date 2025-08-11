Diretor do Tanabi, Amim Junior, aposta em qualificação profissional para alavancar gestão do clube 

Apesar de ter um orçamento limitado, o Tanabi SAF vem obtendo resultados notáveis em 2025. Amim Junior atribui o sucesso à coragem, determinação e ao tratamento digno dos atletas.

O Tanabi SAF vive um momento de destaque no futebol, com o time profissional na semifinal do campeonato Paulista sub-23 e as categorias de base disputando todas as competições. Por trás desse sucesso, está a busca por excelência e profissionalismo de sua diretoria, exemplificada pela conclusão do Curso Master da FPF Academy pelo Diretor Executivo de Futebol, Amim Junior. A formação, em parceria com a Universidade do Futebol e a LaLiga Business School, visa aprimorar a gestão do clube e o desenvolvimento de novos projetos.

Para Amim, o aprendizado foi crucial para elevar o nível de profissionalismo da equipe: “A busca por conhecimento sempre pode colaborar para o crescimento. Tivemos vários profissionais que atuam em grandes equipes do futebol brasileiro, orientando e passando suas experiências. Tudo isso pode ser muito útil e ajudar em nossa realidade”, afirmou o diretor.

Um dos grandes aprendizados de Amim Junior no curso foi a construção de um projeto prático focado no desenvolvimento do futebol. O grupo do diretor trabalhou na elaboração de um passo a passo para a obtenção do Certificado de Clube Formador (CCF), um processo que já estava nos planos do Tanabi SAF.

“Com a experiência e as informações adquiridas no Master FPF, acredito que tudo ficou mais claro e iremos concluir o processo na prática durante o ano de 2026”, revelou Amim. O CCF dará mais segurança para o clube e o tornará mais competitivo no mercado.

A busca por um nível cada vez maior de profissionalismo tem sido uma constante desde a chegada do diretor, em 2019. "Desde que cheguei ao clube para fazer a gestão da Copinha de 2020, venho buscando ser o mais transparente e profissional possível, e procurando sempre evoluir e aumentar o nível da nossa equipe em todas as categorias disputadas", concluiu Amim.

A busca por um nível cada vez maior de profissionalismo tem sido uma constante desde a chegada do diretor, em 2019. “Desde que cheguei ao clube para fazer a gestão da Copinha de 2020, venho buscando ser o mais transparente e profissional possível, e procurando sempre evoluir e aumentar o nível da nossa equipe em todas as categorias disputadas”, concluiu Amim.

Com a qualificação de sua diretoria e metas bem definidas, como o acesso para a Série A4 em 2026, o Tanabi SAF solidifica sua posição no cenário do futebol, mostrando que a profissionalização da gestão é um pilar fundamental para o crescimento sustentável.