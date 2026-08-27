XXI Semana Acadêmica de Psicologia Unifev promove reflexão sobre a atuação profissional

Evento reuniu estudantes, professores e profissionais da área em uma noite de aprendizado, troca de experiências e reflexão sobre os diferentes campos de atuação.

O curso de Psicologia Unifev realizou, na última segunda-feira (24/8), a abertura da XXI Semana Acadêmica da graduação, no Espaço Unifev Saúde, localizado na Santa Casa de Votuporanga. O evento reuniu estudantes, professores e profissionais da área em uma noite de aprendizado, troca de experiências e reflexão sobre os diferentes campos de atuação da Psicologia.

A programação foi aberta pela coordenadora do curso, Profa. Dra. Laiane da Silva Corrêa, e contou com a participação do pró-reitor acadêmico, Prof. Me. Walter Sampaio Filho, e do reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon.

Em sua fala, Laiane destacou a importância da semana acadêmica para a formação dos estudantes. “Mais do que complementar a formação acadêmica, este evento é uma oportunidade para que nossos estudantes tenham contato com diferentes perspectivas, experiências profissionais e discussões que fazem parte da Psicologia contemporânea. É um momento de aprendizado, troca e aproximação com a realidade da profissão”, afirmou.

O reitor ressaltou o compromisso da Instituição com uma formação que ultrapassa os limites da sala de aula. “A formação universitária acontece também nesses espaços de diálogo, reflexão e contato com profissionais que trazem diferentes experiências para os nossos estudantes”, destacou Gastaldon.

A primeira noite da programação contou com a palestra “Toda Psicologia é social? Considerações sobre uma prática situada da Psicologia nos contextos clínico, comunitário e institucional”, ministrada pelo psicólogo social, psicodramatista, educador popular, produtor cultural e mestrando em Educação pela Unicamp, Pedro Oliveira.