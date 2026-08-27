XXI Semana Acadêmica de Psicologia Unifev promove reflexão sobre a atuação profissional

Evento reuniu estudantes, professores e profissionais da área em uma noite de aprendizado, troca de experiências e reflexão sobre os diferentes campos de atuação.
O curso de Psicologia Unifev realizou, na última segunda-feira (24/8), a abertura da XXI Semana Acadêmica da graduação, no Espaço Unifev Saúde, localizado na Santa Casa de Votuporanga. O evento reuniu estudantes, professores e profissionais da área em uma noite de aprendizado, troca de experiências e reflexão sobre os diferentes campos de atuação da Psicologia.
A programação foi aberta pela coordenadora do curso, Profa. Dra. Laiane da Silva Corrêa, e contou com a participação do pró-reitor acadêmico, Prof. Me. Walter Sampaio Filho, e do reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon.
Em sua fala, Laiane destacou a importância da semana acadêmica para a formação dos estudantes. “Mais do que complementar a formação acadêmica, este evento é uma oportunidade para que nossos estudantes tenham contato com diferentes perspectivas, experiências profissionais e discussões que fazem parte da Psicologia contemporânea. É um momento de aprendizado, troca e aproximação com a realidade da profissão”, afirmou.
O reitor ressaltou o compromisso da Instituição com uma formação que ultrapassa os limites da sala de aula. “A formação universitária acontece também nesses espaços de diálogo, reflexão e contato com profissionais que trazem diferentes experiências para os nossos estudantes”, destacou Gastaldon.
A primeira noite da programação contou com a palestra “Toda Psicologia é social? Considerações sobre uma prática situada da Psicologia nos contextos clínico, comunitário e institucional”, ministrada pelo psicólogo social, psicodramatista, educador popular, produtor cultural e mestrando em Educação pela Unicamp, Pedro Oliveira.
Coordenador da Onírico Produtora, Pedro desenvolve projetos que articulam Psicologia, Educação, Arte e Cultura em escolas públicas, unidades socioeducativas, sistema penitenciário e Centros de Atenção Psicossocial. Durante a palestra, abordou a importância de compreender a atuação psicológica a partir dos diferentes contextos sociais e institucionais.
“Falar que toda Psicologia é social é também reconhecer que nenhuma prática acontece isolada da realidade das pessoas. O profissional precisa compreender o contexto em que está inserido, as relações que atravessam aquele sujeito e como a sociedade participa da construção das experiências individuais e coletivas”, explicou o palestrante.
Para o discente Flávio Camargo, participar da semana acadêmica representa uma oportunidade de ampliar os conhecimentos adquiridos durante a graduação. “É muito importante para nós, estudantes, poder sair um pouco da rotina da sala de aula e ter contato com profissionais e experiências diferentes. São discussões que ajudam a ampliar nossa visão sobre a Psicologia e também sobre as possibilidades de atuação depois da graduação”, afirmou.
Arte e cultura
Encerrando a programação da primeira noite, a Gigio Produções Artísticas apresentou o espetáculo “Nelson Rodrigues – Amor e Delírio”, proporcionando aos participantes um momento de integração entre arte, cultura e formação acadêmica.
A XXI Semana Acadêmica do curso de Psicologia segue com programação voltada à atualização profissional, à troca de experiências e à discussão de temas relevantes para a área.