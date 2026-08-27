ACV realiza assembleia para discussão do calendário do comércio 2026/2027 

Encontro será no dia 3 de setembro e definirá proposta para o período de dezembro de 2026 a novembro de 2027.

A Associação Comercial de Votuporanga (ACV) realiza no dia 3 de setembro, às 8h30, em primeira chamada, a Assembleia Geral Extraordinária para discussão da proposta do Calendário do Comércio de Votuporanga, referente ao período de dezembro de 2026 a novembro de 2027. O encontro será realizado no auditório da entidade e contará com a participação dos empresários associados.

Durante a assembleia, serão discutidas as propostas de dias e horários especiais de funcionamento do comércio ao longo do período, incluindo as datas que antecedem o Natal, além de outros períodos e feriados que possam contar com horário diferenciado de atendimento.

Para o presidente da ACV, Guilherme Sant’Ana, a participação dos empresários é essencial para que o calendário reflita as necessidades do comércio local: “Este é um momento importante de diálogo e construção conjunta. Queremos ouvir os empresários, entender as demandas do setor e, a partir dessa participação, definir um calendário que ofereça organização e previsibilidade para as empresas e também para os consumidores”, destaca.

A antecipação da definição do calendário permite que as empresas se organizem com antecedência em aspectos como estoque, contratação de funcionários, férias, planejamento de ações promocionais e comunicação, entre outras estratégias para o período.

A ACV reforça a importância da participação dos associados na assembleia, contribuindo para uma construção coletiva do calendário que será enviado para apreciação e aprovação dos Sindicatos responsáveis.