Prefeitura de Votuporanga avalia novas tecnologias para modernização da frota municipal 

Apresentação de ônibus híbrido faz parte da busca por veículos mais modernos, econômicos e sustentáveis para a frota própria.

A Prefeitura de Votuporanga está acompanhando o desenvolvimento de novas tecnologias voltadas ao transporte e à mobilidade com o objetivo de avaliar alternativas para a modernização de sua frota própria. Nesta semana, representantes das Secretarias Municipais da Educação e de Trânsito, Transporte e Segurança acompanharam a apresentação de um modelo de ônibus híbrido produzido pela Marcopolo Volare.

A iniciativa faz parte de uma estratégia de prospecção tecnológica da Prefeitura, que busca conhecer novas soluções antes de futuros investimentos na renovação de veículos utilizados pelos serviços municipais. Entre as possibilidades está a utilização de tecnologias mais eficientes nos ônibus que atendem a frota própria, especialmente veículos utilizados pelas áreas da Educação, Esportes e demais secretarias.

Durante a apresentação, representantes da Marcopolo Volare e da Noromac detalharam as características do modelo Attack 8, que utiliza tração 100% elétrica e sistema híbrido com regeneração por etanol. O veículo também possui câmbio elétrico, ar-condicionado e sistema de freios ABS pneumático.

Segundo as informações apresentadas pelos fabricantes, a tecnologia combina aproximadamente 65% de operação elétrica e 35% de regeneração por etanol, buscando reduzir o consumo de combustível e os impactos ambientais em comparação com veículos convencionais movidos exclusivamente a diesel.

De acordo com Anderson Evilard, Assessor de Gestão de Mobilidade Urbana da Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança, a Prefeitura está avaliando novas tecnologias e soluções de mobilidade que possam, futuramente, contribuir para a modernização da frota municipal. A análise considera aspectos como consumo de combustível, manutenção e custo de operação ao longo do tempo.

“Neste momento, a avaliação não está direcionada à substituição ou alteração do transporte coletivo municipal. A prioridade é conhecer soluções que possam futuramente atender à frota própria da Prefeitura, incluindo veículos utilizados no transporte de estudantes, atletas e demais serviços públicos. A ideia é justamente acompanhar o que existe de mais moderno no mercado e entender como essas tecnologias podem se encaixar na nossa realidade.”, completa.

A apresentação contou com a participação de Marcelo Damasceno, assessor de Gestão Estratégica da Secretaria da Administração; Anderson Evilard, assessor de Gestão de Mobilidade Urbana da Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança; Rodolfo dos Santos Barrueco, chefe da Divisão de Transporte Escolar e Gestão de Frota da Secretaria da Educação; Milton Assis e Rodrigo Sartori, representantes da Marcopolo Volare; Paulo César Vitro, diretor comercial da Noromak; além dos engenheiros Mateus e Luan, responsáveis pela apresentação das especificações técnicas do veículo.