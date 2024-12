Setor de marmitas cresce 340% em Votuporanga em sete anos 

Tendência reflete expansão do empreendedorismo e mudanças nos hábitos de consumo no Estado de São Paulo.

O setor de marmitas em Votuporanga apresentou um crescimento nos últimos sete anos. Segundo dados do Sebrae-SP, o número de pequenos negócios dedicados à produção e entrega de marmitas saltou de 27, em 2018, para 119 em 2024. O aumento de 340% representa a criação de 92 novos empreendimentos na cidade, consolidando o segmento como uma importante alternativa de renda e de adaptação às demandas dos consumidores.

A análise do período revela um crescimento médio anual de 32,1%. Os anos mais marcantes foram 2020 e 2021, quando o número de empreendedores deu saltos, impulsionados pela pandemia de Covid-19, que aumentou a demanda por refeições práticas e acessíveis.

No entanto, a partir de 2023, o setor mostrou sinais de estabilização, com uma leve queda no número de negócios ativos, que passou de 124 para 118, antes de atingir 119 em 2024.

A pesquisa também detalhou os hábitos de consumo, que têm moldado o setor. Pratos tradicionais, como arroz, feijão, carnes e acompanhamentos, são os mais procurados, com 73% das preferências. Em segundo lugar, as marmitas saudáveis, compostas por alimentos integrais e com baixo teor de gordura, foram citadas por 61% dos consumidores. Já 56% optam por refeições de culinária específica ou internacional, como japonesa, italiana ou árabe.

Outro destaque é a personalização das encomendas. Cerca de 73% dos pedidos incluem bebidas, como água, sucos, refrigerantes e vitaminas. Já 18% dos clientes complementam suas refeições com sobremesas, como frutas ou doces, enquanto 14% optam por saladas ou pães.

O crescimento do setor reflete não apenas as mudanças no comportamento do consumidor, mas também o fortalecimento do empreendedorismo local. A facilidade de entrada no mercado, o baixo investimento inicial e a possibilidade de operar no modelo de delivery têm atraído muitos trabalhadores.

“Esse é um ramo que não depende de grandes estruturas. Muitas pessoas começaram em casa, investindo em boas embalagens, divulgação nas redes sociais e parcerias com aplicativos de entrega”, explica Carla Valéria Pessoa, analista de negócios do Sebrae-SP e gestora na microrregião de Votuporanga.

