XX UNIC oferece premiação para melhores trabalhos científicos

Unifev celebra 20 anos do seu congresso científico com novo conceito e expansão regional.

A Unifev, por meio da sua Coordenação de Pesquisa, abriu as inscrições para o Congresso Regional de Práticas Investigativas de 2024, o XX UNIC, que será realizado nos dias 6 e 7 de novembro na Cidade Universitária. O evento comemora 20 anos e traz inovações que ampliam as investigações científicas na região, com destaque para as premiações aos melhores trabalhos apresentados.