Yuri Alberto será vendido? Veja em qual cenário o Corinthians topa liberar atacante nesta temporada 

Diretoria só aceita negociar seu artilheiro em 2024 caso consiga avançar em outras negociações com atletas do mesmo setor; Arthur Cabral é o alvo da vez.

A cinco dias do fim da janela de transferências no Brasil, o Corinthians ainda busca opções no mercado para reforçar o ataque. Em contrapartida, observa clubes do exterior interessados em Yuri Alberto, artilheiro da equipe na temporada.

Neste momento, a saída de Yuri é remota e tem chance de acontecer apenas no caso de sucesso do Timão nas negociações por outros jogadores para a posição. Internamente, entende-se que o clube não pode repetir o que foi feito na venda de Róger Guedes no ano passado, ao vender o principal jogador sem ter uma peça de reposição.

O Corinthians tenta a contratação de Arthur Cabral, do Benfica. A proposta feita é de empréstimo por um ano com a opção de compra ao fim do período. A negociação é vista como difícil pela postura do time português, que deseja negociar o atleta em definitivo, e pelo pouco tempo que resta para a conclusão do negócio.

Paralelamente a isso, o Southampton demonstrou interesse em contratar Yuri Alberto. O modelo de negócio seria parecido com o que o Corinthians ofereceu ao Benfica por Arthur Cabral. O clube inglês deseja ter Yuri emprestado por um ano com a obrigação de compra ao término do período.

A proposta, que ainda não foi formalizada, agrada ao Timão pelos valores, que podem chegar aos 21 milhões de euros (R$ 126 milhões). Apesar disso, a diretoria entende que só poderia negociar o jogador caso tivesse ao menos uma peça de reposição à altura para a sequência da temporada.

Mesmo contestado e criticado por boa parte dos torcedores, Yuri Alberto tem 16 gols em 38 jogos e é o goleador máximo da equipe em 2024. O atacante caminha para ter a sua melhor temporada da carreira em números consolidados.

Ramón Díaz deseja ter mais opções para a função de centroavante, avaliada como a grande lacuna do atual elenco. Além de Yuri Alberto, Pedro Raul e Giovane são os outros jogadores da posição. O espanhol Héctor Hernández foi anunciado na terça e aumentou a lista de possibilidades do setor.

Enquanto isso, o Corinthians enfrenta o Juventude, nesta quinta-feira, às 20h, em terras gaúchas, em jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

