Eleições 2024 – Mega se encontra com Tarcísio e se define como “a voz da Direita em Votuporanga”

O empresário votuporanguense e pré-candidato a prefeito de Votuporanga Dalbert Mega, filiado ao PRD, segue articulando apoios e alinhando o seu posicionamento político à Direita, participando de grandes encontros com expoentes da política nacional. Segundo ele, a intenção é deixar claro, pelos princípios que defende, que ele realmente se identifica como “a voz da Direita em Votuporanga”. Na sexta-feira (5/7), ele esteve em Macedônia, na região de Fernandópolis, onde acompanhado pela esposa Leia se encontrou e foi fotografado com o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

O governador sorriu e se identificou com Dalbert Mega que era o único no local trajando a camisa amarela, em alusão à bandeira do Brasil. Segundo Mega, “esse e outros encontros deixam claro à população quem é o verdadeiro pré-candidato a prefeito com posicionamento realmente de Direita, que defende a família e se alinha com as pautas defendidas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.”

Além do governador de SP, o pré-candidato a prefeito esteve nos últimos meses com nomes como o próprio Jair Messias Bolsonaro, em evento em Jundiaí no mês de maio, com o amigo Coronel Carbonari.

Em Araraquara em fevereiro, Mega conversou com o senador da República e astronauta Marcos Pontes, bem como recebeu o apoio do prefeito de Catanduva, Padre Oswaldo, do PL.

Mega também tem estreita amizade com o Coronel Fábio Candido, nome da Direita que é pré-candidato a prefeito de São José do Rio Preto.

Também teve encontros com o palestrante e pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, e com o deputado federal por São Paulo, Eduardo Bolsonaro.

“Acredito que, como eu, Votuporanga tem muita gente que se vê representada pelo Jair Bolsonaro, por tudo o que ele significa, suas lutas. Ou que vê no governador Tarcísio alguém que realmente faz a diferença para melhor no nosso Estado. Quero estar ao lado deles, ao lado do bem”, comenta Dalbert Mega.

Dalbert Mega mantém proximidade com grandes nomes da Direita