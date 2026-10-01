Eleições 2026: E-Título pode ser baixado até no dia da votação

Justiça Eleitoral recomenda, no entanto, que eleitores baixem e ativem o aplicativo com antecedência.

O aplicativo e-Título poderá ser baixado inclusive no dia da votação nas eleições de 2026, tanto no 1º quanto no 2º turno, em 4 e 25 de outubro. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (24.set) pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ministro Kassio Nunes Marques.

A mudança vale também para o primeiro acesso ao aplicativo. Nas eleições anteriores, o download e a ativação eram interrompidos no dia da votação para evitar uma sobrecarga do sistema. Neste ano, segundo o TSE, a infraestrutura foi preparada para manter o serviço disponível.

Ainda assim, a Justiça Eleitoral recomenda que os eleitores baixem e ativem o e-Título com antecedência, para evitar uma concentração de acessos e permitir que confiram previamente os dados e serviços disponíveis no aplicativo.

O e-Título é a versão digital do título de eleitor e reúne informações e serviços da Justiça Eleitoral.

O aplicativo pode ser usado como documento oficial de identificação na hora de votar por quem tem biometria cadastrada e fotografia disponível no e-Título.

Quem não tiver foto no aplicativo poderá votar apresentando outro documento oficial com foto, como carteira de identidade, identidade social, carteira nacional de habilitação (CNH), passaporte, certificado de reservista, carteira de trabalho ou carteira de categoria profissional reconhecida por lei.

Como baixar o e-Título?

O e-Título está disponível gratuitamente e pode ser baixado em celulares ou tablets Android e iOs.

No primeiro acesso, o eleitor deve informar os dados pessoais solicitados e responder a perguntas para confirmar sua identidade. Depois, será necessário cadastrar uma senha ou, caso já tenha uma, informá-la para acessar o aplicativo.

Quais serviços estão disponíveis no app?

Além de funcionar como a versão digital do título, o aplicativo reúne diferentes serviços da Justiça Eleitoral. Pelo e-Título, é possível, entre outras funções: