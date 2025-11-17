Wesley será titular da lateral direita do Brasil contra a Tunísia 

Jogador da Roma vai substituir Gabriel Magalhães, e Éder Militão será deslocado para a zaga. Brasil e Tunísia medem forças nesta terça-feira, às 16h30 (de Brasília). Este é o último jogo da Seleção em 2025.

O lateral-direito Wesley será titular da seleção brasileira diante da Tunísia, em amistoso nesta terça-feira. Ele entrará na vaga do zagueiro Gabriel Magalhães, que se machucou na partida contra Senegal, no sábado.

Com isso, Éder Militão será deslocado da lateral para a zaga. O técnico Carlo Ancelotti não descartou fazer outras mudanças na escalação, mas planeja manter a base do último jogo.

“Estamos pensando que podemos fazer algumas mudanças no time para o jogo de amanhã, quero avaliar o treino de hoje, ver como jogadores se recuperaram do jogo de Senegal. Todos os jogadores estão bem. Infelizmente, tivemos a lesão de Gabriel, vamos proceder com a entrada de Wesley do lado direito. Queremos fazer um bom jogo, seguir na mesma dinâmica do jogo contra Senegal, foi um jogo bonito, que gostamos, com atitude, qualidade, intensidade. Queremos repetir o mesmo jogo com a mesma qualidade”, disse o italiano, em entrevista coletiva.

Ancelotti irá manter o esquema 4-2-4. Os titulares serão decididos em treino ainda nesta tarde, na Decathlon Arena, em Lille, na França, local da partida.

“Temos que ter uma ideia muito clara do que fazer. Deu certo o sistema com muitos na frente, mas também temos que pensar uma formação mais defensiva como plano B. Gostei do sistema (ofensivo) porque a atitude dos jogadores da frente foi boa, o trabalho que fazem no aspecto defensivo é importante para a equipe. Se não fizerem bem, temos duas opções: mudar o jogador ou o sistema.”

Nesta segunda, a imprensa pôde acompanhar apenas o aquecimento dos jogadores. Durante esse período, o grupo foi dividido em dois, e Wesley esteve com os outros nove jogadores de linha que iniciaram a última partida.

Caso Ancelotti não faça outras mudanças na equipe, o Brasil irá a campo nesta terça com: Ederson, Wesley, Éder Militão, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Estêvão, Matheus Cunha, Vini Jr e Rodrygo.

O duelo entre Brasil e Tunísia acontece às 16h30 (de Brasília), nesta terça-feira. Este é o último jogo da Seleção em 2025. Os próximos compromissos do Brasil serão em março de 2026, contra França e Croácia, nos Estados Unidos.