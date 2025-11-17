Programa Caminho da Capacitação segue com inscrições abertas 

Cursos estão com inscrições abertas pelo site www.cursofussp.sp.gov.br; vagas são limitadas e preenchidas por ordem de inscrição.

Seguem abertas as inscrições em Votuporanga para o programa Caminho da Capacitação, uma iniciativa do Fundo Social de São Paulo que leva cursos gratuitos de qualificação profissional em carretas por todo o Estado.

Os interessados devem fazer suas inscrições exclusivamente pelo site www.cursofussp.sp.gov.br, selecionar a cidade, o curso e o horário disponíveis. As vagas são limitadas e preenchidas por ordem de inscrição.

Votuporanga receberá duas carretas com cursos gratuitos. Uma ficará estacionada no Parque da Cultura oferecendo cursos de panificação e açougue, e a outra ficará nas proximidades da Facchini Indústria (mais precisamente na Avenida Jerônimo Figueira da Costa, bairro Pozzobon) com o curso de soldagem.

Os cursos terão início no dia 24 de novembro, com término previsto para 5 de dezembro, e as aulas ocorrerão de segunda a sexta em turnos que variam entre manhã (8h às 12h), tarde (13h às 17h) e noite (18h às 22h).

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga, Rose Seba, destacou a importância da iniciativa: “Essa é uma oportunidade incrível para quem deseja aprender uma nova profissão e melhorar de vida. Nosso papel é abrir caminhos para que as pessoas conquistem autonomia e possam transformar suas realidades por meio do trabalho e da qualificação”, conclui.