Invicto e líder isolado na Segundona, Tanabi já foca no duelo contra a Santacruzense 

No fim de semana, pela quinta rodada da primeira fase, o Índio da Noroeste venceu o Olímpia por 3 a 0, no Estádio Maria Tereza Breda, em Olímpia/SP.

O Tanabi Esporte Clube segue imbatível no Campeonato Paulista sub-23 – Segunda Divisão. Na manhã deste domingo (18.mai), o Índio da Noroeste venceu o Olímpia por 3 a 0, no Estádio Maria Tereza Breda, em Olímpia/SP, em partida válida pela quinta rodada da competição.

Com o resultado, o Tanabi chegou aos 12 pontos e garantiu a liderança isolada do Grupo 1 ao final do primeiro turno — com 100% de aproveitamento. Os gols do Tanabi foram marcados por Marcelo Maçola, ainda no primeiro tempo, e Diogo Vieira, que entrou na etapa final e balançou as redes duas vezes nos acréscimos, transformando a vitória em goleada.

Apesar do placar elástico, o confronto foi mais equilibrado do que o resultado sugere. O Tanabi abriu o marcador aos seis minutos com Marcelo Maçola, que aproveitou um vacilo da defesa adversária e empurrou para o fundo das redes. O Olímpia tentou reagir, principalmente no segundo tempo, mas parou nas próprias finalizações e na consistência defensiva da equipe visitante.

Após o duelo, o técnico Davi Zaqueo destacou a maturidade do elenco: “O placar final contra o Olímpia não reflete o que foi o jogo. Foi extremamente difícil. O time do Olímpia, principalmente no segundo tempo, foi muito agressivo e nos colocou em dificuldades. Porém, fomos felizes e competentes para suportar e ampliar no final.”

Ao avaliar o desempenho do primeiro turno, o treinador reforçou o bom momento do time: “Foi um início muito positivo. No planejamento, nossa meta era conquistar pelo menos nove pontos nos quatro jogos. Sabíamos que as outras equipes estariam em um nível maior de competitividade pelo tempo de trabalho. Agora, a expectativa é seguir pontuando o máximo possível no returno, para buscarmos vantagens nas fases seguintes por conta da melhor campanha”, concluiu o comandante.

Com quatro vitórias em quatro partidas, o Tanabi lidera o Grupo 1 com folga, à frente de Tupã (7 pontos), Santacruzense (5), Assisense (3) e Olímpia (0).

Na próxima rodada, o Índio da Noroeste inicia o segundo turno, novamente fora de casa, enfrentando a Santacruzense, neste domingo (25), às 10h, no Estádio Leônidas Camarinha, em Santa Cruz do Rio Pardo/SP.