Wartão volta a denunciar vazamento de esgoto no Córrego Boa Vista  

O vereador Wartão (União Brasil) voltou a denunciar o vazamento de esgoto aos fundos do bairro Parque Boa Vista I e II, no Córrego Boa Vista, que passa por baixo da Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), em Votuporanga/SP.

Ao Diário, o parlamentar explicou que o problema é o mesmo que ensejou uma denúncia de sua autoria no ano passado, que acabou se tornando a proposta de uma ação civil pública ambiental contra a Prefeitura, por meio da Promotoria de Justiça do Meio Ambiente da Comarca de Votuporanga.

“É o mesmo problema, o mesmo absurdo, nada mudou. Só é um pouquinho mais pra frente, mas no geral é tudo igual: os prejuízos ambientais, o mau cheiro, tudo na mesma”, detalhou Wartão.

“A população de Votuporanga não aguenta mais pagar taxas e impostos por serviços que não são prestados com qualidade. Recentemente, o senhor prefeito decretou a cobrança de 100% de taxa de esgoto nas tarifas de água, porém a realidade é outra: o esgoto continua sendo despejado a céu aberto no Córrego Boa Vista, às margens da Rodovia Euclides da Cunha. Isso é inadmissível”, emendou o vereador.

“Estamos pagando por um serviço que não está sendo devidamente executado, o que representa risco à saúde pública, ao meio ambiente e é um claro desrespeito ao cidadão votuporanguense”, concluiu Wartão.

Procurada pelo Diário, a Saev Ambiental informou que “foi identificada uma obstrução no emissário de esgoto localizado nas proximidades do Córrego Boa Vista, às margens da Rodovia Euclides da Cunha, o que ocasionou o rompimento da estrutura. Desde a identificação da ocorrência, a Autarquia realizou diversas tentativas técnicas para a desobstrução do emissário, utilizando métodos modernos e tecnológicos de empresas especializadas. No entanto, diante da complexidade do cenário e da inviabilidade de solução por esses métodos, foram adotadas medidas estruturais para mitigar os impactos.”

Atualmente, os trabalhos seguem em duas frentes: a abertura de processo licitatório para contratação de empresa para a construção de uma nova travessia do emissário; e, de forma paralela, a contratação de um sistema de bombeamento por meio de poços de sucção, que garantirá o direcionamento temporário do esgoto durante o período de execução da obra definitiva”, emendou a Autarquia.

“Ressalta-se que ambas as soluções envolvem intervenções de alta complexidade, em razão da localização do trecho afetado, situado às margens de rodovia, o que exige o cumprimento rigoroso de exigências legais, bem como a obtenção de licenças e autorizações junto aos órgãos competentes. A Saev Ambiental reafirma seu compromisso com a agilidade, a responsabilidade ambiental e a transparência, mantendo equipes mobilizadas monitorando o local de forma contínua para solucionar a situação no menor prazo possível, sempre priorizando a segurança, a preservação do meio ambiente e a qualidade dos serviços prestados à população”, concluiu a nota.