Adolescente mata jovem de 23 anos com arma comprada na internet 

Após o crime, o adolescente de 17 anos procurou a polícia e disse que matou o jovem porque vinha sofrendo ameaças e que pagou R$ 5 mil pela arma.

Um adolescente de 17 anos foi apreendido suspeito de matar um jovem, de 23, a tiros neste domingo (25.jan), no bairro Renascer, em São José do Rio Preto/SP. Ele disse à polícia que comprou a arma usada no crime pela internet por R$ 5 mil.

Segundo o boletim de ocorrência, o jovem foi baleado com cinco tiros em frente de casa, foi socorrido e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Santo Antônio. A vítima foi transferida para a Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos.

Guardas civis municipais que trabalham na unidade de saúde colheram as primeiras informações ainda com a vítima, que se encontrava consciente durante o atendimento inicial.

Ele relatou que estava em frente à própria residência quando o adolescente efetuou os disparos. A vítima afirmou que conhecia o suspeito, mas não soube informar a motivação do crime. A identidade do jovem é desconhecida.

O menor se apresentou na Central de Flagrantes, acompanhado da mãe. Em depoimento, confessou o crime e afirmou que se desentendeu com a vítima há cerca de um mês e que, desde então, sofria agressões físicas e ameaças.

Conforme ele, no dia do ocorrido, foi agredido pela vítima, o que o levou a ir até a casa dela. Depois de cometer o crime, fugiu e afirmou ter deixado a arma cair, sem saber o local exato. O adolescente foi levado à Fundação Casa.

A ocorrência foi registrada como ato infracional análogo a homicídio.