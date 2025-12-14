Irmã Eliza Fortuna falece aos 86 anos.

Faleceu neste domingo, 14, em Campinas/SP, aos 86 anos de idade e 62 anos de Vida Religiosa, a Irmã Eliza Fortuna. Professora, por muito tempo dedicou-se a educação ajudando crianças e jovens na formação humana, depois foi para a formação espiritual, trabalhando em diversas paróquias. Em Votuporanga, realizou um incansável trabalho na paróquia de Santa Joana, onde teve a oportunidade de administrar por aproximadamente um ano após a saída do Padre Félix. Foi dela a responsabilidade de preparar a paróquia para receber o Padre José Américo. Irmã Eliza também teve uma missão importante para a Cebs, onde pode fortalecer durante o período em que esteve na coordenação da Paróquia.

Irmã Eliza foi até Pároca em Ouro Verde/SP, onde celebrava casamentos e batizados. Em sua vida religiosa contribui muito como Irmã, além ter sido Superiora Regional, Secretária Geral e Conselheira Geral.

Religioso próximo a ela, comentou: “Muito divertida, com uma risada característica. Era delicada, mas ao mesmo tempo firme, segura em seus propósitos. Determinada e com grande alteridade. Uma mulher imponente, mas muito carinhosa. Tinha uma fé vivencial, partilhada em atos comunitários, em reflexões, em gestos de proximidade, sempre reabastecida no silêncio diante do sacrário e na mais bela das repetições: “Ave Maria cheia de Graça…” Partiu no “Gaudete” – Domingo da Alegria, indo ao encontro do Senhor, daquele ao qual consagrou toda a sua vida.”

Seu velório será amanhã dia 15/12, das 5h30 às 13h, na Capela da Betânia Franciscana, a Missa de corpo presente será às 8h. O sepultamento será às 13h30 no Cemitério da Saudade em Campinas/SP.