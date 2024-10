“Santinhos” continuam sujando ruas no dia de votação 

Ruas próximas aos locais de votação em Votuporanga, mais uma vez, amanheceram cheias de materiais de campanha de candidatos.

As ruas cobertas de santinhos e outros materiais impressos durante as eleições municipais continuam sendo uma realidade em comum em Votuporanga/SP, assim como em muitas cidades do Brasil. Além de serem crime, ato já provocou morte em Bauru/SP.

Toda eleição o desrespeito ao meio ambiente, à lei eleitoral e às boas práticas de cidadania é repetido. Infelizmente, muitos candidatos enchem as ruas próximas aos locais de votação com os conhecidos “santinhos”. Uma tentativa de última hora de ganhar o eleitor que ainda está indeciso.

A sujeira garante muito trabalho para a administração pública com relação à limpeza desses locais, e é também um risco, já que, boa parte deste material acaba indo para bueiros e rede de esgoto. O que pode ocasionar pontos de alagamento em caso de chuva. A prática também é considerada crime pela justiça eleitoral. Os infratores podem ser detidos e multados, é o que diz a lei. Candidatos e partidos envolvidos nessa prática podem ser responsabilizados, resultando em multas que variam de R$ 2 mil a R$ 8 mil.

Nas eleições municipais de 2012, em Bauru, uma idosa de 64 anos morreu após sofrer complicações depois de fraturar a bacia quando escorregou em “santinhos” espalhados em frente à Escola Francisco Alves Brisola, no Núcleo Geisel.

Na época ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Pronto-Socorro Central, no mesmo dia a idosa precisou ser transferida para o Hospital Estadual por conta da gravidade da fratura.

A idosa já apresentava problemas de saúde e, agravados com a fratura na bacia, não resistiu e morreu três dias após o acidente.

Acidente em São José do Rio Preto

Nas eleições 2024, neste domingo (6), uma eleitora de 62 anos ficou ferida após cair em um buraco escondido por santinhos espalhados no chão em São José do Rio Preto/SP. O caso ocorreu quando a mulher chegava para votar na Escola Estadual Professor “Antônio de Barros Serra”.

Marlene Bortoleto estava acompanhada do irmão e da mãe, de 86 anos. Devido à queda, a idosa ficou com o joelho ralado. Apesar do ferimento, a mulher não precisou receber atendimento médico e conseguiu votar normalmente.

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3