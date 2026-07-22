Wartão denuncia riscos ambientais e de segurança nos escombros do desfavelamento 

Vizinhos reclamam do mau cheiro e fumaça no local, que também estaria sendo utilizado como esconderijo para atividades ilícitas. A Prefeitura de Votuporanga informou que está finalizando os trâmites para contratação de empresas especializadas para recuperar à área.

Jorge Honorio

Durante a 24ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, desta segunda-feira (20.jul), o vereador Wartão (União Brasil) aproveitou parte de seu tempo de uso da tribuna para denunciar problemas, que segundo o parlamentar, vem assolando a vizinhança da área onde ficava moradores beneficiados pelo desfavelamento da zona sul.

O local foi abandonado desde a entrega do Conjunto Habitacional “Thui Seba”, no dia 29 de maio deste ano. Maquinários foram flagrados derrubando parte das estruturas no dia 9 de junho, desde então, a área se tornou um ponto de preocupação e incômodo para os vizinhos.

Exibindo fotos no telão da Casa de Leis, Wartão explicou que no terreno, atualmente, está tomado de partes das antigas edificações destroçadas por maquinários e entulhos em grande quantidade e de diversos tipos: “A reclamação de quem mora vizinho lá é do mau cheiro de esgoto danado, muito pernilongo, deve ter até dengue. Porque veio a máquina e foi derrubando, onde tinha esgoto ficou a céu aberto. Além disso atearam fogo lá em materiais e está queimando, lá se vai três semanas. Ficou uma porcariada para trás e precisa limpar aquilo. O pessoal que mora lá não suporta mais.”

A fala foi aparteada pelo vereador Cabo Renato Abdala (PRD), que comentou sobre o local estar sendo utilizado como ponto de esconderijo para atividades ilícitas. Segundo o parlamentar, a área tomada por escombros tem dificultado o trabalho das polícias.

“Eu incluo sua fala ao meu discurso. Lá tem que ter uma limpeza. Poderia ir quebrando e carregando, não fazer aquilo. Eu sei que se deixasse de pé alguém poderia tentar ocupar, sairia uma família e entraria outra, então acho que foi correta a derrubada. Mas não pode ficar daquele jeito lá, tem que derrubar tudo e tirar tudo, o serviço precisa ser terminado”, concluiu Wartão.

Procurada pelo Diário, a Prefeitura de Votuporanga informou que está “finalizando os trâmites para a contratação de empresas especializadas que ficarão responsáveis pela realização das demolições remanescentes, remoção dos entulhos, retirada de postes, implantação de alambrado e abertura de nova via.”

Ainda segundo a Prefeitura, o local integra o processo de desfavelamento da região sul de Votuporanga, que contemplou famílias dos antigos núcleos Matarazzo, Esmeralda, Alvim Algarve e Olímpio Formenton: “A iniciativa concretizou um sonho aguardado há mais de 50 anos e transformou a realidade de 185 famílias, que passaram a contar com moradia digna, mais segurança e melhores condições de qualidade de vida no Conjunto Habitacional “Thui Seba”.”