Lula autoriza apoio logístico das Forças Armadas nas eleições de 2026

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Lula autoriza apoio logístico das Forças Armadas nas eleições de 2026 – Foto: João Evangelista Souza/Aeronáutica

Militares devem ajudar no transporte de urnas, pessoas e materiais, além da segurança no pleito. Primeiro turno está marcado para 4 de outubro.

Um decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e publicado nesta terça-feira (21.jul) em edição do Diário Oficial da União (DOU) autoriza a atuação das Forças Amadas no apoio logístico nas eleições de outubro.

O suporte dos militares ao pleito é previsto na legislação eleitoral desde 1965.

Eles auxiliam em questões de segurança, apoio no transporte de urnas, pessoas e materiais para locais de difícil acesso.

Ajudam ainda a manter a ordem pública em localidades em que a segurança precise de suporte extra.

Pelo decreto, os locais e o tempo de emprego das Forças Amadas depende de requisições do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O TSE aprova o envio de forças federais a estados a partir de pedidos dos Tribunais Regionais Eleitorais.

Além do presidente e do vice-presidente, os eleitores vão escolher 27 governadores e 27 vice-governadores, 513 deputados federais, 54 senadores (o equivalente a dois terços do Senado), 1.035 deputados estaduais e 24 deputados distritais.

O primeiro turno será no dia 4 de outubro. Se houver, o segundo turno para cargos majoritários, como presidente e governador, ocorrerá em 25 de outubro.

*Com informações do g1

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