Lula autoriza apoio logístico das Forças Armadas nas eleições de 2026

Militares devem ajudar no transporte de urnas, pessoas e materiais, além da segurança no pleito. Primeiro turno está marcado para 4 de outubro.

Um decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e publicado nesta terça-feira (21.jul) em edição do Diário Oficial da União (DOU) autoriza a atuação das Forças Amadas no apoio logístico nas eleições de outubro.