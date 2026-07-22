CBF anuncia que impedimento semiautomático começa no próximo sábado no Brasileirão 

Após testes na base e em jogos da Série A, todos os estádios da primeira divisão estão prontos para receber a nova tecnologia.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta terça-feira que o VAR para impedimento semiautomático vai começar a ser usado na 20ª rodada do Brasileirão, que será disputada no próximo fim de semana. A nova tecnologia foi testada nas últimas semanas, com treinamento em jogos de base e na Série A.

Ela passa a valer na 20ª rodada, que marca o início do segundo turno do Brasileirão. O comunicado aos clubes ocorreu na manhã desta terça-feira, em reunião na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

A CBF já planejava o pontapé inicial para a 20ª rodada, como o ge antecipou em maio, mas evitava confirmar a data para se precaver de possíveis contratempos. O processo de implantação durou oito meses.

A tecnologia está disponível em todos os estádios dos clubes da Série A. Além deles, o Palmeiras contratou o serviço para a Arena Barueri, onde manda suas partidas quando o Nubank Parque é usado para shows.

Como funciona a tecnologia

Serão cerca de 30 aparelhos de telefone celular, que vão necessitar de energia e conexão à internet. A Genius é a fornecedora da tecnologia e opera também na Premier League, no Campeonato Mexicano e na Bélgica. Ao todo, há 65 estádios ao redor do mundo com a instalação do semiautomático.

O uso diminui em 33% o tempo de definição do impedimento. Números baseados nas operações nas três ligas que já adotaram a tecnologia.

A CBF explicou alguns cenários de falha da tecnologia e seus procedimentos. Caso a tecnologia (chamada de SAOT, pela sigla em inglês) não funcione, existe comunicação para treinadores, capitães e para o público na partida. Desta maneira, a equipe de arbitragem usa a linha manual do VAR. Em outras palavras, é usada a tecnologia antiga, aquela em vigor até a 19ª rodada do Brasileirão.

A previsão inicial era de começar o Brasileirão com a tecnologia, mas foi preciso adiar o funcionamento da ferramenta pela necessidade de visita a todos os estádios que receberão a tecnologia.

Os aparelhos gravam toda a partida em 4k, a 100 frames por segundo, permitindo que o sistema crie uma réplica digital do confronto.

*Com informações do ge