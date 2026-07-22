PF conclui processo e recomenda demissão de Eduardo Bolsonaro por abandono de cargo

Decisão final cabe ao ministro da Justiça; ex-deputado está nos EUA.

A Polícia Federal concluiu o processo administrativo disciplinar contra Eduardo Bolsonaro (PL-SP) por abandono do cargo e decidiu pedir a demissão do ex-deputado federal.

O relatório da corporação foi enviado ao ministro da Justiça, Wellington Lima e Silva, a quem cabe decidir se assina o ato de demissão do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Eduardo está nos Estados Unidos desde fevereiro de 2025 e afirma que é perseguido pelo STF (Supremo Tribunal Federal) e que não retornará ao Brasil caso seu irmão, o senador Flávio Bolsonaro (PL), não vença as eleições para presidente.

O ex-parlamentar é servidor da PF desde 2010 no cargo de escrivão. Em novembro do ano passado, teve o mandato de deputado cassado por acúmulo de faltas. O procedimento disciplinar foi aberto logo na sequência, uma vez que, fora da função na Câmara, ele deveria retornar à polícia.

Em fevereiro, a Corregedoria Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro havia afastado preventivamente o ex-deputado do cargo de escrivão. Na instrução do processo, a Corregedoria determinou que ele entregasse a sua carteira funcional e arma de fogo.

Eduardo foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a quatro anos e dois meses de reclusão por coação, devido à sua atuação nos EUA para intimidar o Judiciário e impedir a análise da tentativa de golpe.