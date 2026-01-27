Votuporanguenses protestam na Câmara contra aumento da conta de água 

A 1ª sessão ordinária de 2026 foi marcada pela manifestação de dezenas de pessoas, sem incidentes. Os trabalhos foram presididos pelo vice-presidente da Casa de Leis, Serginho da Farmácia (PP), em decorrência da ausência do presidente Daniel David (MDB), por motivos de saúde.

Jorge Honorio

Conforme antecipado pelo Diário, dezenas de votuporanguenses marcaram presença nas galerias da Câmara Municipal, nesta segunda-feira (26.jan), durante a 1ª sessão ordinária da Casa de Leis em 2026, para protestar contra o aumento do valor cobrado na conta de água.

A manifestação considerada pequena, diante da volumosa repercussão nas redes sociais, transcorreu sem incidentes e reuniu cerca de 60 pessoas, que externaram a contrariedade com o aumento nos valores cobrados nas faturas da Saev Ambiental. A segurança da Casa chegou a ser reforçada pela Polícia Militar, contudo não houve intervenção.

A manifestação pacífica se deu também graças à condução ponderada dos trabalhos, presidido pelo vice-presidente da Casa de Leis, o experiente vereador Serginho da Farmácia (PP), que está à frente da Câmara na ausência do presidente Daniel David (MDB), que passou por procedimento cirúrgico no joelho e estará afastado por pelo menos 14 dias.

A abertura dos trabalhos legislativos em 2026 teve outro rito quebrado com à ausência do prefeito, protocolo que além de demostrar consonância entre os Poderes Executivo e Legislativo, cumpre o que determina a Lei Orgânica do Município. Conforme noticiado pelo Diário, o prefeito Jorge Seba (PSD), está afastado de suas funções por 12 dias, por recomendação médica, transferindo oficialmente o cargo para o seu vice, Luiz Torrinha (PL), que não esteve no Palácio 8 de Agosto.

Os manifestantes foram chegando aos poucos e tomando lugar nas galerias, de forma ordeira, contudo bastou a vereadora Débora Romani (PL) iniciar o discurso na tribuna para a avalanche de reclamações vir à tona. Sem conseguir concluir o raciocínio sem ser interrompida, a parlamentar encurtou à fala.

Em seguida, Wartão (União Brasil) utilizou o espaço e declarou apoio à causa dos manifestantes, defendendo publicamente o protesto: “Vocês merecem o nosso aplauso.”

O decano Mehde Meidão (PSD) estava inscrito, mas dispensou a palavra ao ter seu nome anunciado e a manifestação subir o tom nas galerias.

O quarto inscrito para usar à tribuna, Cabo Renato Abdala (PRD) enalteceu o protesto e explanou no telão da Câmara os motivos considerados cruciais para o aumento nos valores das faturas de água no município. O parlamentar chegou a sugerir que o protesto fosse transferido para à frente da casa do prefeito e se dispôs a acompanhar.

Em tom costumeiramente moderado, Natielle Gama (Podemos) subiu à tribuna e declarou ser veementemente contra a votação de qualquer aumento de taxas ou tarifas que encareçam o custo de vida da população. Ela sugeriu também, entre as possibilidades, um recuo no valor da tarifa de esgoto, atualmente de 100%.

Por sua vez, Emerson Pereira (PSD), afirmou que é necessário que à Prefeitura reveja as contas de água dos últimos meses.

Neste momento da sessão, o furor inicial do protesto já havia se esgotado, assim como a lista de inscritos para uso da tribuna.

Jorge Seba suspende contas de água e determina apuração de possíveis erros

Horas antes da sessão, o prefeito Jorge Seba divulgou um vídeo, onde aparece em casa, ao acompanhado pelo superintendente da Saev Ambiental, Luciano Passoni, e do presidente da Câmara Municipal, Daniel David (MDB), anunciando medidas administrativas.

Na oportunidade, o chefe do Executivo, que até então não havia oficializado publicamente seu afastamento por 12 dias, motivado por recomendação médica, anunciou que solicitou a abertura de uma sindicância para apurar possíveis erros no faturamento das contas de água emitidas pela Saev Ambiental. Portanto, para quem ainda não efetuou o pagamento da conta em janeiro, essa cobrança será suspensa para nova análise; e aqueles que já realizaram o pagamento, na hipótese de confirmação de erros no cálculo, será feito ressarcimento através de desconto na próxima fatura.

De acordo com Jorge Seba, o processo será conduzido pela Procuradoria Geral do Município.

“A sindicância é um procedimento administrativo preliminar, de caráter investigativo, que tem como objetivo apurar fatos, verificar a existência de eventuais irregularidades e identificar responsabilidades. A Prefeitura de Votuporanga e a Saev Ambiental reforçam o compromisso com a transparência e o respeito ao cidadão, garantindo que todas as informações sejam devidamente apuradas”, afirmou o prefeito em comunicado à imprensa.