Votuporanguenses protestam na Câmara contra aumento da conta de água 

A 1ª sessão ordinária de 2026 foi marcada pela manifestação de dezenas de pessoas, sem incidentes. Os trabalhos foram presididos pelo vice-presidente da Casa de Leis, Serginho da Farmácia (PP), em decorrência da ausência do presidente Daniel David (MDB), por motivos de saúde.
Jorge Honorio
[email protected]
Conforme antecipado pelo Diário, dezenas de votuporanguenses marcaram presença nas galerias da Câmara Municipal, nesta segunda-feira (26.jan), durante a 1ª sessão ordinária da Casa de Leis em 2026, para protestar contra o aumento do valor cobrado na conta de água.
A manifestação considerada pequena, diante da volumosa repercussão nas redes sociais, transcorreu sem incidentes e reuniu cerca de 60 pessoas, que externaram a contrariedade com o aumento nos valores cobrados nas faturas da Saev Ambiental. A segurança da Casa chegou a ser reforçada pela Polícia Militar, contudo não houve intervenção.
A manifestação pacífica se deu também graças à condução ponderada dos trabalhos, presidido pelo vice-presidente da Casa de Leis, o experiente vereador Serginho da Farmácia (PP), que está à frente da Câmara na ausência do presidente Daniel David (MDB), que passou por procedimento cirúrgico no joelho e estará afastado por pelo menos 14 dias.
A abertura dos trabalhos legislativos em 2026 teve outro rito quebrado com à ausência do prefeito, protocolo que além de demostrar consonância entre os Poderes Executivo e Legislativo, cumpre o que determina a Lei Orgânica do Município. Conforme noticiado pelo Diário, o prefeito Jorge Seba (PSD), está afastado de suas funções por 12 dias, por recomendação médica, transferindo oficialmente o cargo para o seu vice, Luiz Torrinha (PL), que não esteve no Palácio 8 de Agosto.
Os manifestantes foram chegando aos poucos e tomando lugar nas galerias, de forma ordeira, contudo bastou a vereadora Débora Romani (PL) iniciar o discurso na tribuna para a avalanche de reclamações vir à tona. Sem conseguir concluir o raciocínio sem ser interrompida, a parlamentar encurtou à fala.
Em seguida, Wartão (União Brasil) utilizou o espaço e declarou apoio à causa dos manifestantes, defendendo publicamente o protesto: “Vocês merecem o nosso aplauso.”
O decano Mehde Meidão (PSD) estava inscrito, mas dispensou a palavra ao ter seu nome anunciado e a manifestação subir o tom nas galerias.
O quarto inscrito para usar à tribuna, Cabo Renato Abdala (PRD) enalteceu o protesto e explanou no telão da Câmara os motivos considerados cruciais para o aumento nos valores das faturas de água no município. O parlamentar chegou a sugerir que o protesto fosse transferido para à frente da casa do prefeito e se dispôs a acompanhar.
Em tom costumeiramente moderado, Natielle Gama (Podemos) subiu à tribuna e declarou ser veementemente contra a votação de qualquer aumento de taxas ou tarifas que encareçam o custo de vida da população. Ela sugeriu também, entre as possibilidades, um recuo no valor da tarifa de esgoto, atualmente de 100%.
Por sua vez, Emerson Pereira (PSD), afirmou que é necessário que à Prefeitura reveja as contas de água dos últimos meses.
Neste momento da sessão, o furor inicial do protesto já havia se esgotado, assim como a lista de inscritos para uso da tribuna.
Jorge Seba suspende contas de água e determina apuração de possíveis erros
Horas antes da sessão, o prefeito Jorge Seba divulgou um vídeo, onde aparece em casa, ao acompanhado pelo superintendente da Saev Ambiental, Luciano Passoni, e do presidente da Câmara Municipal, Daniel David (MDB), anunciando medidas administrativas.
Na oportunidade, o chefe do Executivo, que até então não havia oficializado publicamente seu afastamento por 12 dias, motivado por recomendação médica, anunciou que solicitou a abertura de uma sindicância para apurar possíveis erros no faturamento das contas de água emitidas pela Saev Ambiental. Portanto, para quem ainda não efetuou o pagamento da conta em janeiro, essa cobrança será suspensa para nova análise; e aqueles que já realizaram o pagamento, na hipótese de confirmação de erros no cálculo, será feito ressarcimento através de desconto na próxima fatura.
De acordo com Jorge Seba, o processo será conduzido pela Procuradoria Geral do Município.
“A sindicância é um procedimento administrativo preliminar, de caráter investigativo, que tem como objetivo apurar fatos, verificar a existência de eventuais irregularidades e identificar responsabilidades. A Prefeitura de Votuporanga e a Saev Ambiental reforçam o compromisso com a transparência e o respeito ao cidadão, garantindo que todas as informações sejam devidamente apuradas”, afirmou o prefeito em comunicado à imprensa.