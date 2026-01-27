Palmeiras chega ao Brasileiro com três desfalques, um reforço e Veiga de futuro incerto 

Alviverde estreia às 19h desta quarta-feira, contra o Atlético-MG, na Arena MRV, com 30 atletas no grupo e departamento médico quase esvaziado após recuperações de Andreas e Felipe Anderson.

Passado menos de um mês desde o início da temporada, o Palmeiras chega à semana de estreia no Brasileirão de 2026 com três desfalques e um elenco passando por mudanças: quatro saídas em relação ao último grupo, um reforço e Raphael Veiga de futuro incerto.

É assim, ainda em formação, que o Alviverde visita o Atlético-MG às 19h desta quarta-feira, na Arena MRV.

É resultado dos planos do Palmeiras para 2026, com contratações pontuais, mas de atletas experientes e consequentemente de negociações mais demoradas, e facilitando a saída daqueles que não se adaptaram, abrindo espaço para novas chegadas.

Em relação ao elenco que terminou o ano de 2025 no clube, foram quatro saídas: Aníbal Moreno vendido ao River Plate, Micael ao Inter Miami, Facundo Torres ao Austin FC e Weverton liberado sem custos para assinar com o Grêmio.

Raphael Veiga pode aumentar essa lista porque está no alvo do América, do México, que tem mantido contatos com o staff do meio-campista, apesar de ainda não ter formalizado proposta ao Palmeiras.

“Está mais sob a alçada da presidente, Anderson Barros e Veiga. Mas claro que conto com Veiga, não há como dizer que não, um jogador desta dimensão, ídolo do clube”, disse o técnico Abel Ferreira no fim de semana.

Se considerar os atletas que têm contrato e poderiam fazer parte do elenco, há três que foram negociados por estarem fora dos planos para 2026: Caio Paulista emprestado ao Grêmio, Rômulo com empréstimo renovado ao Novorizontino e Gilberto para o Athletico.

De chegadas, somente o volante Marlon Freitas até o momento. Contratado para reforçar as funções de 5 e 8 no meio de campo, chama a atenção pelo perfil de líder e deve começar o Brasileirão como titular.

Um ponto positivo para o Alviverde é ter conseguido estar próximo de zerar o departamento médico.

Ainda no início do ano, Abel calculou o prazo de um mês para o elenco estar no ápice físico e não à toa enfrentou desfalques durante o Paulista, chegando a ter seis ausências por questões físicas nos jogos contra Mirassol e Novorizontino, por exemplo.

Na ocasião, estavam fora Felipe Anderson, Figueiredo, Lucas Evangelista, Andreas Pereira, Facundo Torres (já negociado) e Paulinho.

Desde então, Andreas Pereira conseguiu antecipar a recuperação e voltou a atuar no Choque-Rei do fim de semana, assim como Felipe Anderson. Ambos reforçando o Palmeiras neste início de Brasileiro.

Lucas Evangelista e Figueiredo, por sua vez, estão agora em transição física e mais próximos do retorno, enquanto somente Paulinho, por causa da cirurgia na perna, ainda se recupera na etapa da fisioterapia. Em outras ocasiões, Jefté e Vitor Roque também se machucaram, mas estão agora liberados.

Veja como está o elenco do Palmeiras

Goleiros: Carlos Miguel, Marcelo Lomba e Aranha

Lateral-direito: Khellven e Giay

Lateral-esquerdo: Piquerez, Jefté e Arthur

Zagueiros: Gustavo Gómez, Murilo, Bruno Fuchs e Benedetti

Primeiro volante: Marlon Freitas, Emiliano Martínez e Luis Pacheco

Segundo volante: Andreas Pereira, Lucas Evangelista e Larson

Meias: Maurício, Raphael Veiga, Felipe Anderson e Erick Belé

Pontas: Allan, Ramón Sosa, Bruno Rodrigues, Riquelme Fillipi e Paulinho

Atacantes: Flaco López, Vitor Roque e Luighi

*Com informações do ge